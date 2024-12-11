Прокуроры сделали обращение после инцидента с родными Шерзата Болата

Прокуратура Алматинской области опубликовала обращение к жителям региона с предупреждением о последствиях организации незаконных митингов и участия в них, передает Tengrinews.kz .

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В ведомстве напомнили, что проведение публичных мероприятий, таких как собрания, митинги и пикеты, строго регулируется законом "О порядке организации и проведения мирных собраний".

"Призываем граждан проявлять ответственность и не поддаваться на призывы к участию в незаконных митингах. Организация и участие в таких мероприятиях являются грубым нарушением закона и влекут за собой серьезные последствия. За данные действия предусмотрена административная ответственность (статья 488 Кодекса об административных правонарушениях) и уголовная ответственность (статья 400 Уголовного кодекса Республики Казахстан). Обращаем внимание, что участие в незаконных акциях может привести к административному аресту, крупным штрафам, а также уголовному преследованию", - говорится в обращении прокуратуры Алматинской области.

Обращение от ведомства вышло после инцидента в селе Азат 10 декабря, где прошли похороны дяди убитого в Талгаре Шерзата Болата. По предварительный информации полиции, Нурканат Гайыпбаев покончил с собой.

После похорон полиция задержала отца Шерзата - Каржаубая Нурымова, который, по словам правоохранителей, вел себя агрессивно, высказывал угрозы в адрес окружающих, угрожал совершением суицида, а также напал на сотрудника полиции с ножом.

11 декабря стало известно, что Каржаубая Нурымова арестовали на 15 суток по статье "Мелкое хулиганство". Также сестра Нурымова была оштрафована на 20 МРП за совершение мелкого хулиганства. Кроме того, двоюродная сестра Нурымова была арестована на 15 суток с последующим выдворением за пределы Казахстана за нарушение законодательства о порядке организации и проведения мирных собраний.