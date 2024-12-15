Баян Алагузова показала самый дорогой самолет

В своих Instagram-Stories 50-летняя многодетная мама поделилась кадрами нескольких самолетов Gulfstream, включая самый роскошный и дорогой.

«Это самый дорогой самолет в мире. Его стоимость варьируется от 80 млн долларов и выше. Он набирает самую максимальную высоту среди всех самолетов. Здесь не случается повышения или понижения давления, потому что все время полета вы дышите чистым воздухом. Скорость набирает он свыше 1000 км/ч – самый быстрый... Ну и мечта – приобрести такой самолет», – сказала Баян Алагузова.