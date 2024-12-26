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26.12.2024, 09:50

Специальная социальная выплата: кому положено более 208 тысяч тенге ежемесячно

Новости Казахстана 0 959

Уже более 14 тысяч казахстанцев обратились за назначением специальной социальной выплаты (ССВ), которая была внедрена 1 января 2024 года. Кому положены эти начисления, выплачиваемые до выхода на пенсию, рассказали Zakon.kz в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН).

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Всего с начала 2024 года за назначением обратились 14 195 человек. Но ССВ, по состоянию на 24 декабря 2024 года, назначена 13 423 гражданам.

Эта выплата предназначена для лиц, которые длительное время проработали во вредных условиях труда. Речь идет о более чем 2,3 тысячи рабочих профессий в 17 отраслях экономики, в том числе в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности и других.

В дополнении отмечено, за назначением спецсоцвыплаты из 2 источников (республиканский бюджет и Единый накопительный пенсионный фонд) обратились 3 201 человек, из них назначено 3 087 получателям.

"За назначением из 4 источников (республиканский бюджет, Единый накопительный пенсионный фонд, работодатель и компания по страхованию жизни) обратились 10 994 человека, из них назначено 10 336 получателям", – уточнили в МТСЗН.

Кроме того, 240 граждан ожидают заключения договора предпенсионного аннуитета со страховой компаний и еще 138 граждан не ответили на SMS-сообщение.

394 обратившимся за ССВ отказано в ее назначении в связи с несоответствием обязательным условиям.

В разрезе регионов больше всего за назначением спецсоцвыплаты обратились в:

  • Карагандинской (2 источника – 546 чел., 4 источника – 1 926 чел.),
  • Костанайской (2 источника – 343 чел., 4 источника – 1 172 чел.),
  • Восточно-Казахстанской (2 источника – 287 чел., 4 источника – 1 204 чел.) областях.

Обязательными условиями для назначения ССВ являются достижение 55-летнего возраста и наличие профессиональных пенсионных отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд (далее – ЕНПФ) не менее 7 лет.

Выплата осуществляется до пенсионного возраста.

Стоит отметить, для получения спецсоцвыплаты нужно уйти с работы с вредными условиями труда. Работники могут перевестись на легкую работу, тогда они будут получать зарплату и выплату, или выйти на отдых и получать спецсоцвыплату до назначения пенсии.

"С учетом обязательных условий для назначения ССВ, по данным ЕНПФ, претендовать на нее в 2024 году могли более 37 тыс. работников, средний размер выплаты в целом составляет более 208 тыс. тенге. Размер выплаты для каждого работника зависит от накоплений в ЕНПФ". Пресс-служба МТСЗН РК
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