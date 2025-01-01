Из Казахстана откроют новые авиарейсы

По информации ведомства, в среднесрочной перспективе в 2025 году ожидается открытие рейсов в Будапешт (Венгрия), Ригу (Латвия), Вену (Австрия), Мюнхен (Германия).

В КГА отметили, что на данный момент из Казахстана выполняются регулярные международные рейсы в 31 страну по 115 маршрутам. Частота составляет 571 рейс в неделю. Больше всего полетов совершается в Турцию, Россию, ОАЭ, Грузию, Египет, Китай, Узбекистан, Азербайджан, Индию и Германию.

Для расширения географии полетов и увеличения количества международных рейсов режим "открытое небо" был продлен до конца 2027 года. Он работает в 15 аэропортах: Астана, Алматы, Тараз, Шымкент, Актау, Семей, Караганда, Усть-Каменогорск, Павлодар, Петропавловск, Кокшетау, Туркестан, Актобе, Костанай и Уральск. Режим предусматривает снятие всех ограничений по количеству рейсов и предоставление иностранным авиакомпаниям пятой степени свободы воздуха. По информации КГА, это способствует привлечению новых иностранных перевозчиков.