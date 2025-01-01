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01.01.2025, 13:06

Через сколько можно садиться за руль после празднования Нового года

Новости Казахстана 0 336

Употребление алкоголя перед вождением может быть крайне опасным и привести к трагическим последствиям. Как долго выводится алкоголь из организма и через сколько можно садиться за руль, узнавал Tengri Auto.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com
Врачи-наркологи советуют воздерживаться от управления автомобилем минимум в течение суток после употребления спиртных напитков.
 
Врач-нарколог Зауре Токтаудинова отмечает, что скорость выведения алкоголя из организма зависит от многих факторов, таких как вес, возраст, пол, состояние здоровья и крепость напитка. Среднее время, необходимое для полного очищения организма от алкоголя, составляет от 8 до 12 часов.
 
Вес человека влияет на скорость выведения алкоголя – у мужчин с массой тела до 100 килограммов выводится около 20 граммов спирта за полтора часа. У людей старшего возраста, особенно старше 60 лет, этот процесс замедляется. Женщины также выводят алкоголь медленнее, чем мужчины.
 
Факторы здоровья, такие как хронические заболевания, могут существенно замедлить метаболизм алкоголя. Толерантность к спиртному также играет роль: чем выше толерантность, тем быстрее организм справляется с алкоголем.
 
Скорость выведения алкоголя также зависит от крепости напитка. Например, пиво (5-6 процентов) требует от 30 минут до 1,5 часа, вино (11-12 процентов) - от 1 до 2 часов, а водка (40 процентов) – от 3 до 6 часов для полного выведения из организма.

В Казахстане управление автомобилем в состоянии опьянения строго карается законом. За такое нарушение предусмотрен административный арест на 20 суток и лишение водительских прав на 7 лет.

Для избежания правовых последствий и сохранения здоровья мы рекомендуем не садиться за руль в течение суток после приема алкоголя. Помните, даже небольшое количество алкоголя может значительно повлиять на ваше внимание и реакцию.

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