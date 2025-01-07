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06.01.2025, 21:27

Нефтяную компанию Кайрата Боранбаева - «Phystech II» выкупили за 8,1 млрд тенге

Новости Казахстана 0 547

Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» выкупает бывшую компанию осужденного бизнесмена Кайрата Боранбаева — Phystech II у Комитета госимущества и приватизации Министерства финансов РК за 8,1 млрд тенге. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE) 6 января, передает forbes.kz

Фото: © Айбек Кунакбаев
Фото: © Айбек Кунакбаев

«Разместить в пределах количества объявленных акций АО «Самрук-Казына» 1000 простых акций АО «Самрук-Қазына» по цене размещения 8 116 947 тенге за одну простую акцию путем реализации права преимущественной покупки акций единственным акционером АО «Самрук-Казына» и передачи в оплату размещаемых акций имущества в виде 100% простых акций АО «Phystech II» стоимостью 8 116 947 000 тенге», — приводится на KASE решение совета директоров фонда от 24 декабря 2024 года.

Как пояснили обозревателю Forbes Kazakhstan в пресс-службе «Самрук-Казына», передача 100% пакета акций АО «Phystech II» в оплату размещаемых акций фонда осуществляется в соответствии с постановлением правительства РК от 29 февраля 2024 года № 142 «О некоторых вопросах республиканской собственности».

«По имеющейся информации, правительством РК рассматривается вопрос о включении АО «Phystech II» в Комплексный план приватизации для дальнейшей передачи в конкурентную среду», — сообщили в ФНБ.

В настоящее время 100% пакета акций АО «Phystech II» переданы в доверительное управление в пользу ТОО «КМГ Инжиниринг», входящего в группу АО «Самрук-Казына», уточнили в фонде.

Акционеры Phystech II решили добровольно и безвозмездно передать на баланс государственных органов 13 749 100 простых акций общества (100% простых голосующих акций) общей оценочной стоимостью 35 417 122 000 тенге еще 4 октября 2023 года.

До 3 октября 2023 года единственным акционером Phystech II являлся непосредственно сам Кайрат Боранбаев (ранее — холдинговая компания «КазТурбоРемонт», принадлежащая бизнесмену). После этой даты 99,28% Phystech II стало владеть инвестиционно-девелоперское ТОО «Казстройпроект-А». Официально же компания перешла в собственность Министерства финансов РК только во II квартале 2024 года.

Phystech II осуществляет геологоразведочные, изыскательные работы, разработку нефтяных месторождений, добычы нефти, зарегистрировано в Актау, Мангыстауской области, в 2015 году.

На 1 октября 2024 года собственный капитал компании составлял 21,9 млрд тенге, в том числе уставный капитал — 13,7 млрд тенге. Валюта баланса достигала 26,1 млрд тенге. Чистая прибыль за 9 месяцев 2024-го сложилась в размере 513,6 млн тенге.

Напомним, что в марте 2023 года Кайрата Боранбаева признали виновным в хищении 14,5 млрд тенге при перепродаже российского газа QazaqGaz и приговорил к восьми годам лишения свободы в учреждении средней безопасности. В сентябре того же года прокуратура Астаны сообщила о заключении с бизнесменом процессуального соглашения о признании им вины, 15 сентября суд определил для него новый срок наказания — шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

6 ноября 2023 года Кайрат Боранбаев вышел на свободу, суд заменил ему неотбытую часть лишения свободы наказанием в виде ограничения свободы. Сообщалось, что, Боранбаев передал государству ряд активов, включая месторождение Каражанбас Северный оценочной стоимостью 35,4 млрд тенге, газораспределительную компанию «Азия Газ Чунджа», занимающуюся транспортировкой и реализацией товарного газа, стоимостью 14 млрд тенге, а также завод по производству и ремонту нефтегазового оборудования ТОО «Сервисный Центр КазТурбоРемонт», оцененный в более 9 млрд тенге. Помимо этого на баланс госорганов перешли: гостиничный комплекс «Comfort Hotel Astana», клубы «Fitnation», ТРЦ «Алмалы», компанию по аренде и управлению недвижимостью «Unity Hall».

В 2021 году Forbes Kazakhstan ставил Кайрата Боранбаева на 14-е место в рейтинге «50 богатейших бизнесменов Казахстана». Тогда его состояние оценивалось в $590 млн.

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