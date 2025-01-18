В регионах Казахстана взлетела цена на картофель

В два раза подорожал картофель в регионах Казахстана. Цена за килограмм доходит до 400 тенге и выше, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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В регионах страны подскочила цена на один из самых ходовых товаров – картофель.

В Актобе в начале января килограмм стоил не дороже 200 тенге. За последнюю неделю стоимость выросла в два раза. Сегодня в супермаркетах за килограмм просят уже 388 тенге. При этом у продукта далеко не товарный вид: многие клубни - испорченные.

В магазинах у дома также продают испорченный картофель и просят за килограмм уже 400 тенге. Продавцы объясняют это тем, что каждая партия продукта приходит к ним дороже предыдущей.

"Мы даже не знаем, по какой цене нам привезут картофель в следующий раз. Например, сегодня я купила его по 360 тенге за килограмм – это оптовая стоимость. Надбавка у меня всего 20 процентов. А значит, продавать буду уже по 420 тенге. Это карагандинский картофель. Есть и местный, но он намного хуже, хотя всего на 15 тенге дешевле, - говорит арендатор одного из продуктовых магазинов.

По данным чиновников, в Актюбинскую область картофель поставляется в основном из Павлодарской, Карагандинской, Костанайской областей и России. По этой причине ценообразование зависит от производителей, объясняют в акимате.

"В настоящее время введен запрет на вывоз картофеля из Российской Федерации. В этой связи, для обеспечения населения картофелем по доступным ценам, в местные торговые сети и на коммунальный рынок из стабилизационного фонда еженедельно отправляют по 100 тонн картофеля по цене 116-119 тенге за килограмм", - сообщили в акимате Актюбинской области.

В области Жетысу, которая считается картофельным регионом, цена на этот продукт и вовсе перевалила за 400 тенге. Но по качеству он гораздо лучше, чем картофель, который лежит на актюбинских прилавках.

В Павлодаре на рынке за килограмм домашнего картофеля просят 400 тенге. В магазинах у дома "второй хлеб" продают по 320 тенге за килограмм. В пригороде Павлодара картофель стоит 350 тенге. В управлении предпринимательства и индустриального развития области сообщили, что в начале января в регион поступила партия картофеля из Грузии, в розницу он стоит от 250 тенге и выше.

"В стабилизационном фонде области есть порядка 4000 тонн картофеля, который реализуется в социальных магазинах и на фермерском рынке Павлодара. В ближайшие дни картофель из стабфонда должен поступить в крупную сеть супермаркетов. Также картофель по ранее заключенному меморандуму в соцмагазины поставляют и местные хозяйства. С учетом транспортных расходов, килограмм стоит 120-140 тенге", - сообщили в ведомстве.

В Кызылорде павлодарский картофель продают по 360 тенге за килограмм. В соцмагазинах местный продукт стоит 135 тенге.

В Восточно-Казахстанской области цена за килограмм картофеля доходит до 446 тенге.

Самый дорогой картофель, как выяснилось, продают в Астане. Килограмм отборного картофеля в магазинах отпускают за 455 тенге. В некоторых торговых точках продукта нет на полках, либо продают остатки.