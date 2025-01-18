18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
530.12
546.08
5.17
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
18.01.2025, 17:07

В регионах Казахстана взлетела цена на картофель

Новости Казахстана 0 2 811

В два раза подорожал картофель в регионах Казахстана. Цена за килограмм доходит до 400 тенге и выше, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz
Фото ©️ Tengrinews.kz

В регионах страны подскочила цена на один из самых ходовых товаров – картофель.

В Актобе в начале января килограмм стоил не дороже 200 тенге. За последнюю неделю стоимость выросла в два раза. Сегодня в супермаркетах за килограмм просят уже 388 тенге. При этом у продукта далеко не товарный вид: многие клубни - испорченные.

В магазинах у дома также продают испорченный картофель и просят за килограмм уже 400 тенге. Продавцы объясняют это тем, что каждая партия продукта приходит к ним дороже предыдущей.

"Мы даже не знаем, по какой цене нам привезут картофель в следующий раз. Например, сегодня я купила его по 360 тенге за килограмм – это оптовая стоимость. Надбавка у меня всего 20 процентов. А значит, продавать буду уже по 420 тенге. Это карагандинский картофель. Есть и местный, но он намного хуже, хотя всего на 15 тенге дешевле, - говорит арендатор одного из продуктовых магазинов.

По данным чиновников, в Актюбинскую область картофель поставляется в основном из Павлодарской, Карагандинской, Костанайской областей и России. По этой причине ценообразование зависит от производителей, объясняют в акимате.

"В настоящее время введен запрет на вывоз картофеля из Российской Федерации. В этой связи, для обеспечения населения картофелем по доступным ценам, в местные торговые сети и на коммунальный рынок из стабилизационного фонда еженедельно отправляют по 100 тонн картофеля по цене 116-119 тенге за килограмм", - сообщили в акимате Актюбинской области.

В области Жетысу, которая считается картофельным регионом, цена на этот продукт и вовсе перевалила за 400 тенге. Но по качеству он гораздо лучше, чем картофель, который лежит на актюбинских прилавках.

В Павлодаре на рынке за килограмм домашнего картофеля просят 400 тенге. В магазинах у дома "второй хлеб" продают по 320 тенге за килограмм. В пригороде Павлодара картофель стоит 350 тенге. В управлении предпринимательства и индустриального развития области сообщили, что в начале января в регион поступила партия картофеля из Грузии, в розницу он стоит от 250 тенге и выше.

"В стабилизационном фонде области есть порядка 4000 тонн картофеля, который реализуется в социальных магазинах и на фермерском рынке Павлодара. В ближайшие дни картофель из стабфонда должен поступить в крупную сеть супермаркетов. Также картофель по ранее заключенному меморандуму в соцмагазины поставляют и местные хозяйства. С учетом транспортных расходов, килограмм стоит 120-140 тенге", - сообщили в ведомстве.

В Кызылорде павлодарский картофель продают по 360 тенге за килограмм. В соцмагазинах местный продукт стоит 135 тенге.

В Восточно-Казахстанской области цена за килограмм картофеля доходит до 446 тенге. 

Самый дорогой картофель, как выяснилось, продают в Астане. Килограмм отборного картофеля в магазинах отпускают за 455 тенге. В некоторых торговых точках продукта нет на полках, либо продают остатки.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Никита Ефремов попросил не называть Евгению Добровольскую его матерьюНовости Мира
12.01.2025, 17:12 0
Сын от Ефремова и еще трое детей Добровольской пришли на прощание с нейНовости Мира
14.01.2025, 14:03 0
Россиянин побывал в деревне в Польше и описал ее фразой «чтоб я так жил»Новости Мира
23.12.2024, 08:09 0
Виктория Боня украла чемодан в аэропорту МонакоНовости Мира
11.01.2025, 13:46 0
Шаман трижды спасал Яниса ТиммуНовости Мира
28.12.2024, 15:36 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...