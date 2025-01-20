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20.01.2025, 09:55

Назван средний размер пенсии в Казахстане

Новости Казахстана 0 558

В Министерстве труда и социальной защиты населения озвучили средний размер пенсии в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Сообщается, что в 2024 году из республиканского бюджета было выплачено пенсий на сумму 3 триллиона 752,1 миллиарда тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено - 1 триллион 182,3 миллиарда тенге, солидарной пенсии - 2 триллиона 569,8 миллиарда тенге.

По состоянию на 1 января 2025 года численность пенсионеров составляет 2 миллиона 451 тысяча человек.

"Средний размер совокупной пенсии в декабре 2024 года составил 131 356 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 88 819 тенге, базовой пенсии - 42 537 тенге", - говорится в сообщении.

Отметим, что в ноябре 2024 года средний размер совокупной пенсии составил 131 556 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 88 967 тенге, базовой пенсии - 42 589 тенге.

Напомним, что с 1 января 2025 года размер базовой пенсионной выплаты увеличен на 6,5 процента в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Нацбанком, солидарной пенсии - на 8,5 процента.

Кроме того, по поручению Главы государства, начиная с 2023 года в течение пяти лет, осуществляется ежегодное поэтапное повышение минимальной базовой пенсии до 70 процентоа от величины прожиточного минимума, максимальной - до 120 процентов.

Так, с 1 января 2025 года минимальный размер базовой пенсии увеличен с 65 до 70 процентов от прожиточного минимума, что составляет 32 360 тенге, максимальный размер - со 105 до 110 процентов от прожиточного минимума, что составляет 50 851 тенге.

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