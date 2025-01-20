Цены на картофель в Астане достигли рекорда: жители столицы в шоке

В столице Казахстана жители выражают недовольство резким подорожанием картофеля, передает ИА «NewTimes.kz».
В соцсетях появились несколько жалоб на рост цен, где стоимость картофеля в некоторых супермаркетах достигает 455 тенге за килограмм.
Пользователи недоумевают, как цена на овощ, который производят в стране, может возрастать в два-три раза.
«В Смоле картошка стоит 433 тенге за килограмм, что за беспредел, куда смотрят вышестоящие органы?» — пишет один из горожан.
Другие пользователи также выражают недовольство, задавая вопросы о том, кто контролирует цены на социально важные продукты, такие как картофель.
Некоторые комментаторы отмечают, что это не единичный случай. Цены на картофель, по их мнению, растут по всей стране, а качество не всегда оправдывает стоимость. Один из пользователей опубликовал видео, на котором видно, как картофель в супермаркете «Магнум» продается по цене 455 тенге за килограмм, при этом качество оставляет желать лучшего. Также отмечается, что с начала января цены на многие товары выросли, несмотря на обещания скидок.
«Что вообще творится с ценами? Как может быть, чтобы картошка стоила дороже хлеба?» — пишут жители города.
К слову, картофель входит в перечень социально значимых продовольственных товаров в Казахстане, что предполагает особое внимание к его ценовой политике.
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