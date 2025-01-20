Подросток устроил смертельное ДТП в Атырау (видео)

В Атырау подросток за рулем автомобиля попал в ДТП, в результате которого погиб пассажир, передает Tengrinews.kz .

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19 января около 23:30 на трассе Атырау - Дамба произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей ВАЗ-2170. За рулем автомобиля находился 17- летний подросток. Машина столкнулась с Toyota Camry, за рулем которой находился 25-летний мужчина.

"В результате столкновения пассажир ВАЗ-2170, подросток 2009 года рождения, скончался на месте происшествия, а также один пассажир и водитель были доставлены в больницу. В настоящее время проводится комплекс следственных действий", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.

В полиции региона обратились к жителям области с призывом: "Не допускать вождения автомобиля подростками и их нахождения без присмотра в ночное время".