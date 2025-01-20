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20.01.2025, 12:03

Сразу двух казахстанцев выдала Россия: их подозревают в убийстве знакомого на почве личной неприязни

Новости Казахстана 0 482

Двое граждан Казахстана экстрадированы из России для привлечения к уголовной ответственности за убийство, нарушение неприкосновенности жилища и незаконный оборот оружия. Об этом 20 января 2025 года проинформировали в Генеральной прокуратуре РК, сообщает Zakon.kz.

Фото: pexels
Фото: pexels

По данным надзорного органа, злоумышленники в январе 2023 года в Шымкенте совместно с тремя другими лицами решили убить своего знакомого на почве личной неприязни.

"Для реализации задуманного, подозреваемые, вооружившись пистолетом, металлическими прутьями и битами, надев перчатки и маски, воспользовавшись ночным временем суток, приехали в дом потерпевшего. Далее они, разбив окна, проникли в дом, где нанесли потерпевшему многочисленные телесные повреждения с особой жестокостью. После чего, подозреваемые избили других лиц, находившихся в доме и, убедившись, что потерпевший перестал подавать признаки жизни, скрылись с места происшествия", – говорится в релизе, опубликованном в понедельник.

От полученных травм, несовместимых с жизнью, потерпевший скончался в автомашине скорой помощи.

"Двое подозреваемых были задержаны по горячим следам и осуждены к различным видам наказания, а троим удалось покинуть страну, в связи с чем они были объявлены в международный розыск".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

В мае 2024 года один из соучастников экстрадирован из соседнего государства и на данный момент осужден.

"В июле прошлого года оставшиеся двое разыскиваемых задержаны на территории Московской области Российской Федерации и по запросам Генпрокуратуры Казахстана экстрадированы на Родину. В настоящее время подозреваемые водворены в следственный изолятор".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Отмечается, что за совершение инкриминируемых им преступлений предусмотрено наказание от 15 до 20 лет лишения свободы либо пожизненным лишением свободы.

"Таким образом, все лица, причастные к совершению указанных преступлений, изобличены".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

17 января 2025 года стало известно, что в Казахстан из Беларуси экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество в крупном размере. По данным Генпрокуратуры, злоумышленник в период с января 2022 по август 2023 года в Туркестане, действуя в группе лиц, под предлогом оказания помощи в получении безвозмездных денежных грантов для открытия бизнеса похитил денежные средства 13 граждан, причинив им в совокупности ущерб на сумму свыше 10 млн тенге.

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