Картофель по 430 тенге за кг: в Минторге объяснили резкий рост цен

"Мы провели мониторинг, и средняя стоимость сейчас составляет 322 тенге. По регионам разная цена. Это связано с тем, что идет очень большой экспорт картофеля. Почти в 1,5 раза больше, чем обычно. При этом на сегодняшний день этот овощ во всех сетях присутствует", – рассказал в кулуарах зампредседателя комитета торговли Ернур Жаутиков.

По его данным, в стабилизационных фондах имеется около 62 тыс. тонн картофеля.

"Реализуется в среднем по стране по 130 тенге за килограмм. Мы видим, что объемы картофеля у сельхозтоваропроизводителей есть, но при этом цена выросла. Если включать логистику и торговую надбавку, то стоимость варьируется на рынке в районе 322 тенге в среднем по стране", – подсчитал Жаутиков.

И добавил, что накануне сам покупал картофель в супермаркете по 433 тенге.