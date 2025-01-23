Иностранцы смогут получить ИИН в казахстанских посольствах

Подготовлен совместный приказ "О реализации пилотного проекта по оказанию государственной услуги "Формирование и корректировка индивидуального идентификационного номера иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в РК", сообщает Zakon.kz.
Основной задачей реализации пилотного проекта является обеспечение и организация благоприятных условий и возможности получения иностранными гражданами государственной услуги через загранучреждения РК и министерство.
Предусматривается, что загранучреждения республики принимают заявления на оформление индивидуального идентификационного номера (ИИН) и выдают результат иностранцам.
В свою очередь МИД РК осуществляет прием заявлений на оформление ИИН, выдачу его результатов для дипломатических и приравненных к ним представительств иностранных государств, международных организаций или их представительств, консульских учреждений иностранных государств в РК.
Алгоритм оказания госуслуги
Государственная услуга оказывается МВД РК через загранучреждения республики:
через министерство:
Срок оказания государственной услуги составляет один рабочий день.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 февраля.
Предусматривается, что пилотный проект будет действовать до конца 2025 года.
Комментарии0 комментарий(ев)