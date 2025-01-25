Туманы и 28-градусные морозы: погода в Казахстане на 25 января

В Казгидромете рассказали, какая погода ожидает жителей Казахстана в субботу, 25 января, передает Tengrinews.kz .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев

В Астане ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 24-26, днем 14-16 мороза.

В Алматы также переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-18, днем 3-5 мороза.

В Шымкенте будет переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10 мороза, днем 7-9 тепла.

Без осадков. Ветер южный, юго-западный 9-14, на севере, востоке Акмолинской области порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 22-27, на севере области 17, днем 12-17 мороза. В Кокшетау переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-19, днем 12-14 мороза.

Без осадков. Ночью и утром на западе, юге Алматинской области туман. Ветер восточный, юго-восточный 9-14, на севере, востоке области порывы 18-23 метра в секунду. Температура воздуха ночью 13-18, на севере, в горных районах области сильный мороз 23-28 градусов, днем 2-7, на севере, в горных районах области 10 мороза. В Конаеве переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9-14, порывы 18-23 метра в секунду. Температура воздуха ночью 16-18, днем 2-4 мороза.

Без осадков. Ночью и утром на востоке, в горных районах области Жетысу туман. Ветер северо-восточный 9-14, на востоке области порывы 15-20, временами 23-28 метров в секунду. Температура воздуха ночью сильный мороз 23-28 градусов, на севере, в горных районах области очень сильный мороз 31 градус, на юге области 18 мороза, днем 5-10, на юге области 1, на севере, в горных районах области 15 мороза. В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью сильный мороз 26-28 градусов, днем 6-8 мороза.

Без осадков. На севере, в горных районах Туркестанской области низовая метель. На западе, юге, в горных и предгорных районах области туман. Ветер восточный 8-13, на севере, в горных районах области 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-10, на севере, в горных районах области 16 мороза, днем 4-9 тепла, на севере, в горных районах области 1-6 мороза. В Туркестане – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10 мороза, днем 5-7 тепла.

Ночью на западе Западно-Казахстанской области небольшой снег. Ветер юго-восточный, восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-18, на западе области 10, днем 7-12, на западе области 4 мороза. В Уральске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17, днем 8-10 мороза.

Ночью на западе Атырауской области небольшой снег, туман. Ветер юго-восточный с переходом на северный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-10, на востоке области 13, днем 0-5, на востоке области 8 мороза. В Атырау малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8, днем 1-3 мороза.

На западе, юге Мангистауской области осадки (дождь, снег), гололед. На западе, севере области туман. Ветер юго-восточный 9-14, на востоке, в центре области порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2 мороза - 3 тепла, на севере, востоке области 5-10 мороза, днем 2-7 тепла, на севере области 1 мороза. В Актау переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2, днем 5-7 тепла.

В Актюбинской области без осадков. В Мугалжарском районе низовая метель. Ветер юго-восточный 7-12, в Мугалжарском районе порывы 15-20, временами 23 метра в секунду. Температура воздуха ночью 14-19, на северо-востоке области 22, днем 7-12, на северо-востоке области 16 мороза. В Актобе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-19, днем 9-11 мороза.

Без осадков. На юге Костанайской области туман. Ветер южный 9-14, на севере области 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-23, на юге, востоке области 28, днем 12-17, на востоке области 20 мороза. В Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер южный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19-21, днем 14-16 мороза.

Без осадков. Ветер юго-западный ночью 15-20 метров в секунду, днем 9-14, на севере Северо-Казахстанской области порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-20, на юге области 23, днем 12-17 мороза. В Петропавловске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-18, днем 13-15 мороза.

В Павлодарской области без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 22-27, днем 12-17 мороза. В Павлодаре переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 24-26, днем 13-15 мороза.

В Карагандинской области без осадков. Ветер южный, юго-восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 22-27, на востоке области 32, днем 12-17, на востоке области 20 мороза. В Караганде переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 23-25, днем 12-14 мороза.

Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 9-14, на западе, севере, юге области Улытау порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19-24, на востоке области 27, днем 11-16 мороза. В Жезказгане переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21-23, днем 13-15 мороза.

Без осадков. На севере, востоке Восточно-Казахстанской области туман. Ветер восточный, юго-восточный 9-14, днем на юго-востоке области 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 30-35, на юго-востоке области 26 мороза, на севере, востоке области сильный мороз 40 градусов, днем 15-20, на севере, востоке области 23-28 мороза. В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 30-32, днем 15-17 мороза.

Без осадков. На востоке, юге области Абай туман. Ветер юго-восточный 9-14, на севере, в центре области 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 27-32, на востоке, юге области 38 мороза, днем 12-17, на востоке области 22 мороза. В Семее переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 27-29, днем 15-17 мороза.

Без осадков. Ветер восточный 9-14, в центре, на востоке Кызылординской области порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-18, на юге области 10 мороза, днем 4-9 мороза, на юге области 2 тепла. В Кызылорде небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 4-6 мороза.

Без осадков. На севере, юге, в горных районах Жамбылской области туман. Ветер северо-восточный 9-14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-18, на севере, в горных районах области 23, днем 2-7, на севере, в горных районах области 12 мороза. В Таразе переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-18, днем 5-7 мороза.