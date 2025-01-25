Дубайский шоколад, “шайн мускат“ и “Доширак“ предписали убрать с витрин магазинов в Астане

В Астане с витрин некоторых магазинов продавцы обязаны убрать товары, которые не прошли санитарную проверку и из-за нарушения маркировки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на КТК .

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В список попали такие популярные позиции, как виноград "шайн мускат", дубайский шоколад, лапша быстрого приготовления "Доширак", а также белорусское молоко и несколько видов чая.

Так, в молоке белорусского производства обнаружили нарушение жирно-кислотного состава, в российской муке оказалось заниженным содержание цинка и железа, а в казахстанском чае нашли красители.

Всего столичный департамент санэпидконтроля проверил больше 450 видов товаров на соответствие технологическим и гигиеническим требованиям. Специалисты обследовали как продукты питания, так и непродовольственные изделия, которые отобрали еще в прошлом году.