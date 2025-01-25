Россиянин организовал в Алматы кол-центр по интернет-мошенничеству

В Алматы сотрудники правоохранительных органов выявили кол-центр по интернет-мошенничеству, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

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Кол-центр был обнаружен сотрудниками ДП Алматы в одном из офисов крупного бизнес-центра. Организатором выступил гражданин России, он задействовал в работу 24 граждан Казахстана.

Сотрудники кол-центра обзванивали потенциальных клиентов и предлагали инвестиционные вложения в криптовалюту после перевода денежных средств на свои криптосчета, блокировали звонки от потерпевших.

В ходе оперативных мероприятий изъято 60 единиц компьютеров и другого оборудования, на которых установлено программное обеспечение для анонимного обзвона через интернет с использованием различных GSM-шлюзов и Sim-Box.

Также изъяты блокноты с готовыми скриптами, в которых расписан алгоритм поведения и работы с клиентами (что говорить, как вести себя, переключение на старших менеджеров и так далее).

Начато досудебное расследование о мошенничестве, устанавливаются потерпевшие и причиненный ущерб.

Органы прокуратуры призывают граждан быть внимательными, не поддаваться на уговоры о сомнительных инвестиционных вложениях, не передавать посторонним лицам данные своих банковских карт и коды доступа. При наличии информации о возможном функционировании подобного колl-центра просят сообщать в правоохранительные органы.