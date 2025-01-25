Взрыв произошел на нефтебазе в Жезказгане, есть пострадавшие

Как сообщает пресс-служба МЧС РК , на территории одной из нефтебаз в Жезказгане произошло горение 3-х специальных автомашин. В результате чего случился взрыв и рухнул ангар, пострадали шесть человек, передает ИА «NewTimes.kz» .

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До прибытия пожарных подразделений произошел взрыв ГВС с последующим обрушением ангара. Сообщается, что развернутый на месте оперативный штаб, принял решение направить один из расчетов для защиты соседнего резервуара с топливом путем его охлаждения. Расположив автоцистерны у ближайших к месту возгорания пожарных гидрантов, огнеборцы при помощи пенной атаки ликвидировали возгорание на площади 100 кв.м.Причина пожара устанавливается.

Ранее сельский акимат горел в Костанайской области. Никто в результате пожара не пострадал, причина устанавливается.