Штраф за прогрев авто: забота об экологии или пополнение бюджета?

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Нарушителям грозит штраф в размере 5 МРП (19,6 тыс. тенге), а при повторном нарушении сумма увеличивается до 10 МРП (39,3 тыс. тенге). Хотя закон существует уже более 20 лет, тема неожиданно вновь оказалась в центре внимания. Корреспондент inbusiness.kz выяснил у экспертов, принесет ли это правило пользу экологии или станет очередным способом пополнить бюджет.

“Прогрев — это эгоизм и инфантилизм”

Экоактивист Павел Александров считает, что проблема прогрева автомобилей выходит далеко за рамки экологического аспекта. По его словам, продолжительный прогрев машин, особенно в жилых зонах, не только наносит вред экологии, но и создает неудобства для жителей. Выхлопные газы попадают в квартиры и дворы, где гуляют дети. Автомобили на холостом ходу сжигают топливо неэффективно, увеличивая выбросы вредных веществ.

“Продолжительный прогрев автомобилей, несомненно, вредит экологии, поскольку бесцельно сжигается большое количество топлива. Чаще всего в зоне жилой застройки, то есть прямо под окнами граждан. Двигатель на холостых оборотах работает не оптимально. Выбросы вредных веществ в таком режиме выше, чем при работе во время движения. Автомобиль при движении прогревается многократно быстрее, чем стоя на месте. Современные дизельные авто вообще не прогреваются на холостом ходу. Ради того, чтобы автолюбителям было тепло, десятки его соседей вынуждены дышать с утра выхлопными газами. По-моему, это в крайней степени эгоистичный и инфантильный подход. Здоровое общество начинается с уважения окружающих”, – считает эксперт.

Как отметил экоактивист, во многих развитых странах длительный прогрев автомобилей запрещен на законодательном уровне. Однако ключевое отличие состоит в том, что жители этих стран осознают вред такого поведения для окружающих, и стараются избегать его, тем самым показывая взаимное уважение. Технически прогрев двигателя дольше пяти минут в большинстве регионов страны не нужен, считает Павел Александров.

“С технической точки зрения прогрев автомобиля необходим, чтобы разогрелось масло в двигателе, и пяти минут в большинстве регионов страны будет достаточно. В холодных регионах существуют альтернативные решения, такие как автономные отопители. Смешно наблюдать, как в Алматы при температуре минус пять градусов машины стоят и молотят по полчаса”, – выразил негодование Павел Александров.

По словам экоактивиста, загрязнение воздуха в Казахстане — это многогранная проблема с множеством источников. Каждый из них вносит свою долю в ухудшение экологической ситуации, и важно применять все возможные меры для сокращения выбросов, независимо от их происхождения.

“Проблема загрязнения воздуха в Казахстане имеет массу причин и источников, каждый из них вносит свой вклад, и нужно использовать все меры, чтобы снижать выбросы от всех источников. Это неконструктивный подход. Именно благодаря ему в Алматы и других городах Казахстана происходит экологическая катастрофа. Каждый считает, что он ни при чем или что в соседском глазу бревно крупнее. Инфантильный подход, на мой взгляд. Помогут ли тут штрафы? Я не знаю. Наш правовой нигилизм хорошо известен. Так что, скорее всего, это станет еще одним неработающим запретом и коррупционной кормушкой для полиции”, – считает экоактивист.

“Дети болеют не от холода, а от грязного воздуха”

Независимый эксперт в области транспортной политики Елена Ерзакович также напомнила, что запрет на прогрев автомобилей в жилых зонах — не новая мера, она действует в Казахстане уже давно, как и во многих других странах.

“Раньше, когда у людей под окнами начинали соседи греть машины и все это шло в квартиры или на играющих во дворах детей, мы всегда советовали это фиксировать и вызывать патруль”, – считает она.

Эксперт отмечает, что прежде всего эту норму надо рассматривать с точки зрения профилактики вреда здоровью людей. Однако, по ее словам, многие автовладельцы уделяют больше внимания техническому состоянию своих автомобилей, температуре в салоне и вопросам масла, чем тому, что их машины выделяют работая на холостом ходу.

“Поэтому я не понимаю причину взрыва интереса к этой норме после пары штрафов. Также не понимаю, почему люди ради этого пускаются в рассуждения, что у них дети заболеют, если машина не прогрета. Дети болеют от грязного воздуха и инфекций, а не от температуры в салоне, так как при любом плавном движении после старта уже через пару минут машины на двигателе внутреннего сгорания начинают греть салон. И вы же не в футболке туда садитесь...” – говорит Елена Ерзакович.

Елена Ерзакович также считает, что ограничение прогрева автомобилей в жилых зонах — это прежде всего вопрос здоровья людей. По ее словам, выбросы от автотранспорта вредят людям, возможно, даже больше, чем промышленные выбросы, так как они концентрируются на уровне дыхания. Эксперт также подчеркивает, что проблема лежит глубже: это и хаотичная парковка во дворах, и отсутствие отдельных паркингов. Ключевое решение тут — в омоложении автопарка и создании стимулов для перехода на общественный транспорт.

“Проблема парковки авто во дворах, под окнами, где они занимают все пространство, шире и почему-то в принципе мало освещается. Именно в ней проблема, а не в штрафах за прогрев. Выбросы от автотранспорта вредят людям, может, даже больше чем выбросы от стационарных источников в силу того, что они рядом, концентрируются на высоте человека. И выход именно в части запрета на долгий прогрев в изменении планировки, благоустройства городов, проектировании отдельных паркингов там, где они нужны, но прежде всего в омоложении автопарка (а не снижении налогов на старые авто) и создании стимулов больше ездить на общественном транспорте”, – считает эксперт.

Несмотря на очевидный вред от долгого прогрева, вопрос остается открытым: помогут ли штрафы? Похоже, что без комплексного подхода такие меры, скорее всего, не изменят привычки водителей. Для кардинальных изменений нужно создавать условия: развивать общественный транспорт, проектировать удобные паркинги, модернизировать инфраструктуру и стимулировать покупку экологичных авто. Только в таком случае города Казахстана смогут справиться с нарастающей экологической катастрофой.