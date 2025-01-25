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25.01.2025, 15:39

В Минсельхозе рассказали, почему дорожает говядина

Новости Казахстана 0 302

Причиной удорожания мяса, по словам Минсельхоза, стал спрос зарубежных потребителей на казахстанский продукт, передает ИА «NewTimes.kz».

Фото: depositphotos
Фото: depositphotos

По итогам 2024 года экспорт говядины увеличился на 8 тыс тонн и достиг 20 тыс тонн. Для того чтобы скорректировать ситуацию, ведомство применяет механизм квотирования. С 26 октября 2024 года на вывоз живого крупного рогатого скота (бычков) действуют количественные ограничения в виде квотирования. Количественный лимит для вывоза бычков составляет 85 000 голов. На сегодняшний день освоено 70 379 квот или 82,7% (более 10 тыс тонн в переводе на мясо). На вывоз маточного поголовья действует полный запрет.

Также в Минсельхозе заявили, что казахстанцы закрывают свою потребность по мясу. По итогам прошлого года произведено 430 тыс тонн мяса КРС в убойном весе, что на 7,5% больше по сравнению с 2023 годом. Продукты переработки за этот период составили 270 тыс тонн мяса. Наряду с ростом производства говядины растет и общее поголовье КРС. Так, по итогам 2024 года поголовье КРС составило 7,8 млн голов. 

Что касается планов, то в ближайшие 2 года планируется построить 6 откормочных площадок на 98 тыс голов КРС, крупный откормочный комплекс на 50 тыс голов МРС и первую специализированную скотную биржу. 

Ранее на прилавках казахстанских магазинов в цене взлетел картофель. Так, его стоимость в ряде супермаркетов Астаны на тот момент составила 455 тенге за килограмм. В Минторговли Казахстана прокомментировали резкое повышение цены на картофель, сообщив, что значительная часть собранного урожая ушла на экспорт. 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
О как хорошо, пусть население живущие ниже плинтуса живет еще хуже, а за бугром пусть живут все лучше и лучше. Вам господа чиновники не стыдно? Хотя о чем разговор вы же не бедствуете
25.01.2025, 10:58
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