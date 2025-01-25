5 килограмм в одни руки: в Алматы ввели ограничение на продажу картофеля

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В управлении предпринимательства и инвестиций города сообщили, что в настоящее время в Алматы дефицита картофеля не наблюдается. Запасов на складах торговых объектов достаточно для удовлетворения потребности местного населения.

По официальным данным, в рамках форвардных закупок ведется реализация картофеля в одном из супермаркетов Алматы по фиксированной цене в 157 тенге за один килограмм.

"На сегодня данная цена является самой низкой по городу. В связи с чем наблюдаются случаи массовой закупки картофеля некоторыми предпринимателями для дальнейшей перепродажи по более высоким ценам. Во избежание спекуляции и необоснованного роста цен на картофель введены временные ограничения на оптовую закупку", - сообщили Tengrinews.kz в управлении предпринимательства и инвестиций Алматы.

Отметим, ранее мы сообщали, что в Астане в супермаркетах популярной торговой сети ввели ограничение на продажу картофеля. Судя по объявлению, размещенному в одном из столичных супермаркетов, картофель первого сорта там отпускали в количестве не более 5 килограммов в одни руки. Это было связано с возросшим спросом на второй хлеб и в целях недопущения оптового выкупа картошки перекупщиками.

24 января ограничение на продажу картофеля до 5 килограмм в одни руки в Астане отменили. Пресс-служба акимата со ссылкой на управление по инвестициям и развитию предпринимательства проинформировала, что на сегодня ограничения по реализации картофеля cняты, дефицита картошки в городе нет.

Что происходит с ценами на картофель в регионах Казахстана

Напомним, в середине января в городах Казахстана резко выросли цены на картофель - до 455 тенге. В ответ на ситуацию правительство ввело временный запрет на экспорт продукта и начало разбираться с торговыми посредниками. Сколько стоит картошка на сегодняшний день в регионах Казахстана, обзор в этом материале.