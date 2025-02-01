Десятки врачей пытались купить квалификацию в двух областях Казахстана

В Карагандинской области и области Ұлытау 39 врачей и медсестер пытались купить сертификаты с высоким уровнем квалификации, передает NUR.KZ со ссылкой на телеканал "Астана" .

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Факт выявили специалисты Комитета медицинского и фармацевтического контроля. Цена документа составляла 250 тысяч тенге. Приобрести его пытались сотрудники государственный и частных клиник.

Как отмечает телеканал, чтобы такой сертификат получить легально, нужно сдать тесты и получить оценку работы по профдеятельности. Однако медики, судя по всему, хотели облегчить себе задачу.

Сейчас нарушители временно отстранены от работы и привлечены к административной ответственности. А выдача фейковых сертификатов приостановлена.