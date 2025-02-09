Казахстанцев арестовали в США

Американские власти провели масштабный рейд против нелегальных мигрантов, задержав 100 человек в Пуэрто-Рико. Среди них оказались граждане Казахстана, а также выходцы из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и других стран, передает Liter.kz со ссылкой на CNN .

Иллюстративное фото: Pixabay

Как сообщает издание, операция по борьбе с нелегальной миграцией началась 26 января 2025 года и охватила несколько регионов США.

По данным Офиса расследований министерства внутренней безопасности (HSI), власти выявляли нарушителей иммиграционных законов, чтобы затем депортировать их.

На 3 февраля в зоне ответственности HSI Сан-Хуан (Пуэрто-Рико и Виргинские острова) задержаны 100 человек. Среди них – граждане Гватемалы, Эквадора, Доминиканской Республики, Гаити, Мексики, Китая, Бразилии, Израиля, Италии, Японии, а также Казахстана и других азиатских стран, - пишет источник, ссылаясь на официальное заявление HSI.

Всех задержанных отправили в центры ICE и Таможенно-пограничной службы, где будет решаться их дальнейшая судьба.

МИД Казахстана пока не делал официальных заявлений относительно задержанных казахстанцев.