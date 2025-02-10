Пятилетний вундеркинд из Кентау считает быстрее калькулятора (ВИДЕО)

Темирлан Аязбаев из города Кентау Туркестанской области в свои пять лет демонстрирует выдающиеся математические способности. Без помощи калькулятора он легко складывает и вычитает многозначные числа, справляясь со сложными задачами за считанные секунды, передает Liter.kz со ссылкой на 24KZ .

Фото: кадр из видео

Как сообщает телеканал, родители не отправляли Темирлана на специальные курсы. Талант мальчика проявился неожиданно, когда мама начала готовить его к школе.

Однажды он подошел ко мне и сказал: “Мама, если сложить 4+4, получится 8, а 8+8 – уже 16. Сначала я подумала, что он смотрел в калькулятор, но оказалось, что он считает в уме. Даже по дороге домой из детского сада он складывает цифры на автомобильных номерах, - рассказала Асем Аязбаева.

Уникальный дар мальчика позволяет ему без труда работать с крупными числами – сотнями и тысячами. Он не только решает сложные примеры за секунды, но и помогает старшему брату с домашними заданиями.

История пятилетнего ребенка, обладающего феноменальными математическими способностями, вызвала бурное обсуждение в сети.

В комментариях казахстанцы делятся своими впечатлениями и размышляют о будущем маленького гения: