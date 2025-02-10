Пятилетний вундеркинд из Кентау считает быстрее калькулятора (ВИДЕО)

Темирлан Аязбаев из города Кентау Туркестанской области в свои пять лет демонстрирует выдающиеся математические способности. Без помощи калькулятора он легко складывает и вычитает многозначные числа, справляясь со сложными задачами за считанные секунды, передает Liter.kz со ссылкой на 24KZ.
Как сообщает телеканал, родители не отправляли Темирлана на специальные курсы. Талант мальчика проявился неожиданно, когда мама начала готовить его к школе.
Однажды он подошел ко мне и сказал: “Мама, если сложить 4+4, получится 8, а 8+8 – уже 16. Сначала я подумала, что он смотрел в калькулятор, но оказалось, что он считает в уме. Даже по дороге домой из детского сада он складывает цифры на автомобильных номерах, - рассказала Асем Аязбаева.
Уникальный дар мальчика позволяет ему без труда работать с крупными числами – сотнями и тысячами. Он не только решает сложные примеры за секунды, но и помогает старшему брату с домашними заданиями.
История пятилетнего ребенка, обладающего феноменальными математическими способностями, вызвала бурное обсуждение в сети.
В комментариях казахстанцы делятся своими впечатлениями и размышляют о будущем маленького гения:
“Невероятно! В пять лет я только училась считать до десяти, а он уже сотнями оперирует!”
“Вот это талант! Надеюсь, его способности заметят и поддержат!”
“Моему семилетнему сыну и с планшетом сложить два числа тяжело!”
“Если мальчика правильно развивать, из него выйдет великий!
“Как же круто! Может, он будущий Ньютон или Эйнштейн?
“Гордость Казахстана! Пусть у него будет светлое будущее!
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