Свыше миллиона казахстанцев продолжают перерабатывать

Если подробнее рассматривать, где заняты нетрудоспособные казахстанцы, то видно, что в основном это сельское хозяйство (78,5 тыс. человек), торговля (74,1 тыс.) и образование (52,7 тыс.).

По найму в организациях работают свыше 663 тыс. специалистов от 55 до 64 лет, а 37,4 тыс. человек уже старше 65 лет.

В фермерских и крестьянских хозяйствах по найму трудятся 35,3 тыс. человек в возрасте от 55 до 64 лет и 397 – старше 65 лет.

Также в IV квартале 2024 года насчитывалось 1,7 млн индивидуальных предпринимателей. Молодых ИП (от 16 до 34 лет) действовало 694,6 тыс., от 35 до 54 лет – 775,8 тыс., от 55 до 64 лет – 207,3 тыс., и старше 65 лет – 18,5 тыс.

Что касается рабочего времени, то из 9,2 млн занятых казахстанцев 1,3 млн трудятся сверхурочно (более 41 часа в неделю).

Согласно данным, больше всего перерабатывают казахстанцы от 35 до 54 лет – 651,8 тыс. человек, а также молодежь (16-34 года) – 470,1 тыс. человек.

Кроме того, более 41 часа в неделю трудятся люди в возрасте от 55 до 64 лет – 160,6 тыс., от 65 лет и старше – 8,7 тыс.