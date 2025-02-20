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20.02.2025, 09:09

Свыше миллиона казахстанцев продолжают перерабатывать

Новости Казахстана 0 591

В IV квартале прошлого года численность занятого населения достигла 9,2 млн человек. Из них 8,9 млн – трудоспособные казахстанцы, а 276,9 тыс. уже вышли на пенсию. Такие данные приводит Бюро нацстатистики, передает LS.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

Если подробнее рассматривать, где заняты нетрудоспособные казахстанцы, то видно, что в основном это сельское хозяйство (78,5 тыс. человек), торговля (74,1 тыс.) и образование (52,7 тыс.).

По найму в организациях работают свыше 663 тыс. специалистов от 55 до 64 лет, а 37,4 тыс. человек уже старше 65 лет.

В фермерских и крестьянских хозяйствах по найму трудятся 35,3 тыс. человек в возрасте от 55 до 64 лет и 397 – старше 65 лет.

Также в IV квартале 2024 года насчитывалось 1,7 млн индивидуальных предпринимателей. Молодых ИП (от 16 до 34 лет) действовало 694,6 тыс., от 35 до 54 лет – 775,8 тыс., от 55 до 64 лет – 207,3 тыс., и старше 65 лет – 18,5 тыс.

Что касается рабочего времени, то из 9,2 млн занятых казахстанцев 1,3 млн трудятся сверхурочно (более 41 часа в неделю).

Согласно данным, больше всего перерабатывают казахстанцы от 35 до 54 лет – 651,8 тыс. человек, а также молодежь (16-34 года) – 470,1 тыс. человек.

Кроме того, более 41 часа в неделю трудятся люди в возрасте от 55 до 64 лет – 160,6 тыс., от 65 лет и старше – 8,7 тыс.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Почему не поднимается главный вопрос, отчего человек перерабатывает, может всё таки на жизнь не хватает или кто то помог в кредиты и ипотеку залезть. Надо смотреть не последствия и констатировать факты, ищите проблему в начале пути.
20.02.2025, 05:38
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