Тревел-блогер раскритиковал работу казахстанских пограничников

Известный тревел-блогер Никита Кощеев рассказал о трудностях, с которыми столкнулся при пересечении границы между Казахстаном и Узбекистаном. Его возмутила излишняя бюрократия и отсутствие организованности в работе пограничного контроля, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Фото: кадры из видео

Тревел-блогер Никита Кощеев поделился своим негативным опытом при пересечении казахстанско-узбекистанской границы через пункт пропуска «Даут-Ата».

Чтобы перейти границу в Казахстане, нужно пройти прям квест – собрать печати, с кем-то поговорить. Задают вопросы куда я еду, ничего ли запрещенного не провожу, ө делится блогер.

Особенно его удивило панибратское отношение сотрудников, отсутствие четкого порядка в работе пограничного пункта и неприятное приветствие со стороны контролеров. По словам блогера, на его вежливое «здравствуйте» он получил в ответ нецензурную брань.

Кощеев также отметил, что пограничники задавали много вопросов, включая цель поездки и наличие запрещенных предметов.

Пользователи в комментариях поддержали блогера, отметив, что международные пограничные посты являются «лицом государства» и там должен быть порядок.