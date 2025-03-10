Дзюба установил рекорд в чемпионате России: его ждут в «Кайрате»

36-летний российский нападающий Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, забив свой 234-й гол, передает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz .

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Российский форвард Артем Дзюба записал на свой счет 234-й забитый мяч, установив новый рекорд российского футбола. Нападающий тольяттинского «Акрона» отличился в матче против «Крыльев Советов», открыв счет в игре. Этот гол позволил ему обогнать Александра Кержакова, который долгое время оставался лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

Ранее владелец казахстанского клуба «Кайрат» Кайрат Боранбаев в интервью сообщил, что рассматривает возможность подписания Дзюбы в этом году.

Стоит отметить, что Александр Кержаков в 2024 году на короткое время занимал пост главного тренера «Кайрата».