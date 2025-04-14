Валютные качели: доллар слабеет, рубль растет, тенге в ожидании - прогноз на неделю

На фоне падения индекса доллара, нестабильных нефтяных котировок и удивительной стойкости российского рубля курс казахстанского тенге продолжает колебаться. Какие факторы повлияют на его динамику в ближайшие дни — в материале ниже, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Прошлая неделя ознаменовалась резким снижением индекса доллара до 99,427 пункта — это минимум за последние три года. Основные причины падения:
Экономическая нестабильность в США, вызванная торговой политикой администрации Трампа.
Повышение пошлин на китайский импорт до 145%, несмотря на временную отсрочку для переговоров.
Замедление инфляции до 2,8% в годовом выражении, что усилило ожидания снижения процентной ставки ФРС.
На этом фоне тенге слегка укрепился: курс снизился с 518,1 до 514,94 тенге за доллар. Однако, по мнению аналитика Эльдара Шамсутдинова, такое укрепление выглядит сомнительным.
«Сейчас не лучшее время для риска в высокодоходных валютах. Удивлюсь, если пара опустится ниже 510», — заявил он.
Дополнительным фактором осторожности стало решение Национального банка РК сохранить базовую ставку на уровне 16,5%.
Цены на нефть остаются нестабильными. После падения до 59 долларов за баррель 9 апреля, Brent снова поднялась до $64,5 на фоне новостей о непрямых переговорах между США и Ираном. Однако:
Обострение конфликта между США и Китаем подрывает перспективы спроса.
Угроза введения новых пошлин может вновь обрушить котировки.
По мнению трейдера с ником Narimann, нефть в начале недели может кратковременно подняться до 65–66 долларов, но затем вновь пойдет вниз.
На фоне волатильности на мировых рынках рубль продемонстрировал устойчивость и даже укрепление, несмотря на дешевеющую нефть. Эксперт Наталья Ващелюк объясняет это действиями реального сектора экономики, а не спекулянтов.
«Курс доллара, вероятно, останется в пределах 84–86 рублей», — прогнозирует она.
При этом тенге ослабевает к рублю. Текущий курс — 6,13 тенге за 1 рубль, и это вызывает тревогу у экспертов.
«Привет, инфляция на российский импорт. Двигаемся к 7 тенге за рубль?» — с иронией комментирует финансист Андрей Чеботарев.
Прогнозы трейдеров с Investing разнятся. Один из участников форума, harvad crash, считает, что без давления на бюджет тенге мог бы укрепиться до 460 за доллар. Другой пользователь, NoneInRed, полагает, что рынок уже готов к тестированию отметки в 550 тенге.
Таким образом, на курс тенге в ближайшие дни повлияют:
Слабость доллара на внешних рынках;
Нестабильность нефтяных цен;
Укрепление российского рубля;
Внутренние инфляционные ожидания и состояние бюджета РК.
Ожидаемые ориентиры:
USD/KZT — 516–518;
USD/RUB — 84–85;
Brent — 65–66 долларов за баррель.
Валютные пары по отношению к доллару демонстрируют заметные изменения:
Швейцарский франк: рост курса доллара с 1,10 до 1,22 франка.
Евро: рост на 2,47% до 1,13 доллара — максимум с июля 2023 года.
Британский фунт: повышение до 1,308 доллара (+1,13%).
Японская иена: укрепление с 156 до 143 иен за доллар за месяц.
Золото: рост на $500 с начала года — до $3 239 за унцию.
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