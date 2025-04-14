18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.21
590.09
6.3
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
14.04.2025, 11:13

Валютные качели: доллар слабеет, рубль растет, тенге в ожидании - прогноз на неделю

Новости Казахстана 0 1 152

На фоне падения индекса доллара, нестабильных нефтяных котировок и удивительной стойкости российского рубля курс казахстанского тенге продолжает колебаться. Какие факторы повлияют на его динамику в ближайшие дни — в материале ниже, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: pexels
Фото: pexels

Доллар на трехлетнем минимуме

Прошлая неделя ознаменовалась резким снижением индекса доллара до 99,427 пункта — это минимум за последние три года. Основные причины падения:

  • Экономическая нестабильность в США, вызванная торговой политикой администрации Трампа.

  • Повышение пошлин на китайский импорт до 145%, несмотря на временную отсрочку для переговоров.

  • Замедление инфляции до 2,8% в годовом выражении, что усилило ожидания снижения процентной ставки ФРС.

На этом фоне тенге слегка укрепился: курс снизился с 518,1 до 514,94 тенге за доллар. Однако, по мнению аналитика Эльдара Шамсутдинова, такое укрепление выглядит сомнительным.

«Сейчас не лучшее время для риска в высокодоходных валютах. Удивлюсь, если пара опустится ниже 510», — заявил он.

Дополнительным фактором осторожности стало решение Национального банка РК сохранить базовую ставку на уровне 16,5%.

Что происходит с нефтью?

Цены на нефть остаются нестабильными. После падения до 59 долларов за баррель 9 апреля, Brent снова поднялась до $64,5 на фоне новостей о непрямых переговорах между США и Ираном. Однако:

  • Обострение конфликта между США и Китаем подрывает перспективы спроса.

  • Угроза введения новых пошлин может вновь обрушить котировки.

По мнению трейдера с ником Narimann, нефть в начале недели может кратковременно подняться до 65–66 долларов, но затем вновь пойдет вниз.

Рубль удивляет стабильностью

На фоне волатильности на мировых рынках рубль продемонстрировал устойчивость и даже укрепление, несмотря на дешевеющую нефть. Эксперт Наталья Ващелюк объясняет это действиями реального сектора экономики, а не спекулянтов.

«Курс доллара, вероятно, останется в пределах 84–86 рублей», — прогнозирует она.

При этом тенге ослабевает к рублю. Текущий курс — 6,13 тенге за 1 рубль, и это вызывает тревогу у экспертов.

«Привет, инфляция на российский импорт. Двигаемся к 7 тенге за рубль?» — с иронией комментирует финансист Андрей Чеботарев.

Чего ждать на этой неделе?

Прогнозы трейдеров с Investing разнятся. Один из участников форума, harvad crash, считает, что без давления на бюджет тенге мог бы укрепиться до 460 за доллар. Другой пользователь, NoneInRed, полагает, что рынок уже готов к тестированию отметки в 550 тенге.

Таким образом, на курс тенге в ближайшие дни повлияют:

  • Слабость доллара на внешних рынках;

  • Нестабильность нефтяных цен;

  • Укрепление российского рубля;

  • Внутренние инфляционные ожидания и состояние бюджета РК.

Ожидаемые ориентиры:

  • USD/KZT — 516–518;

  • USD/RUB — 84–85;

  • Brent — 65–66 долларов за баррель.

Как чувствуют себя другие валюты?

Валютные пары по отношению к доллару демонстрируют заметные изменения:

  • Швейцарский франк: рост курса доллара с 1,10 до 1,22 франка.

  • Евро: рост на 2,47% до 1,13 доллара — максимум с июля 2023 года.

  • Британский фунт: повышение до 1,308 доллара (+1,13%).

  • Японская иена: укрепление с 156 до 143 иен за доллар за месяц.

  • Золото: рост на $500 с начала года — до $3 239 за унцию.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия ЗемлиНовости Казахстана
09.04.2025, 14:06 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
Сколько казахстанцы будут отдыхать на праздничные дни в маеНовости Казахстана
01.04.2025, 09:57 0
Стало известно, сколько актер Ефремов заработал денег в колонииНовости Мира
25.03.2025, 14:02 0

Последние комментарии

< >
Казахстан проверяет информацию о пленных, воевавших за Россию
Aqtau_2023 → "Соцсети у нас находятся на постоянном мониторинге, и при выявлении нарушений мы незамедлительно реагируем" Если они всё мониторят, то почему до сих пор не привлекли к ответственности бывшего президе…
Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия Земли
Vladimir00 → Кора поднимается значит внутри воздух.берите отбойные молотки и долбите чтоб воздух вышел.ученые блин.
Депутаты приглашают жителей Актау на отчетные встречи
Aqtau_2023 → Ни одному из депутатов ВЕРЫ нет, все предатели, все против народа. Если бы статья называлась "Приглашаем на расстрел депутатов" уверен, народу бы собралось много.
Михаил Ефремов вышел из колонии
Aqtau_2023 → Ефремов молодец, ДТП-убийство человека-5 лет в колонии и УДО.
Снизить налоги на старые авто до 50% хотят в Казахстане
Aqtau_2023 → Вместо того чтобы при покупке новых или ввозимых машин убрать утильсбор и первоначалку, они налог на старые машины понижают. Видимо я не там учился.