Валютные качели: доллар слабеет, рубль растет, тенге в ожидании - прогноз на неделю

На фоне падения индекса доллара, нестабильных нефтяных котировок и удивительной стойкости российского рубля курс казахстанского тенге продолжает колебаться. Какие факторы повлияют на его динамику в ближайшие дни — в материале ниже, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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Доллар на трехлетнем минимуме

Прошлая неделя ознаменовалась резким снижением индекса доллара до 99,427 пункта — это минимум за последние три года. Основные причины падения:

Экономическая нестабильность в США , вызванная торговой политикой администрации Трампа.

Повышение пошлин на китайский импорт до 145% , несмотря на временную отсрочку для переговоров.

Замедление инфляции до 2,8% в годовом выражении, что усилило ожидания снижения процентной ставки ФРС.

На этом фоне тенге слегка укрепился: курс снизился с 518,1 до 514,94 тенге за доллар. Однако, по мнению аналитика Эльдара Шамсутдинова, такое укрепление выглядит сомнительным.

«Сейчас не лучшее время для риска в высокодоходных валютах. Удивлюсь, если пара опустится ниже 510», — заявил он.

Дополнительным фактором осторожности стало решение Национального банка РК сохранить базовую ставку на уровне 16,5%.

Что происходит с нефтью?

Цены на нефть остаются нестабильными. После падения до 59 долларов за баррель 9 апреля, Brent снова поднялась до $64,5 на фоне новостей о непрямых переговорах между США и Ираном. Однако:

Обострение конфликта между США и Китаем подрывает перспективы спроса.

Угроза введения новых пошлин может вновь обрушить котировки.

По мнению трейдера с ником Narimann, нефть в начале недели может кратковременно подняться до 65–66 долларов, но затем вновь пойдет вниз.

Рубль удивляет стабильностью

На фоне волатильности на мировых рынках рубль продемонстрировал устойчивость и даже укрепление, несмотря на дешевеющую нефть. Эксперт Наталья Ващелюк объясняет это действиями реального сектора экономики, а не спекулянтов.

«Курс доллара, вероятно, останется в пределах 84–86 рублей», — прогнозирует она.

При этом тенге ослабевает к рублю. Текущий курс — 6,13 тенге за 1 рубль, и это вызывает тревогу у экспертов.

«Привет, инфляция на российский импорт. Двигаемся к 7 тенге за рубль?» — с иронией комментирует финансист Андрей Чеботарев.

Чего ждать на этой неделе?

Прогнозы трейдеров с Investing разнятся. Один из участников форума, harvad crash, считает, что без давления на бюджет тенге мог бы укрепиться до 460 за доллар. Другой пользователь, NoneInRed, полагает, что рынок уже готов к тестированию отметки в 550 тенге.

Таким образом, на курс тенге в ближайшие дни повлияют:

Слабость доллара на внешних рынках;

Нестабильность нефтяных цен;

Укрепление российского рубля;

Внутренние инфляционные ожидания и состояние бюджета РК.

Ожидаемые ориентиры:

USD/KZT — 516–518;

USD/RUB — 84–85;

Brent — 65–66 долларов за баррель.

Как чувствуют себя другие валюты?

Валютные пары по отношению к доллару демонстрируют заметные изменения: