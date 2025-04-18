Десятки тысяч казахов: какие города России выбрали для жизни соотечественники

Казахская диаспора активно представлена в разных регионах России. В соцсетях распространилось видео с рейтингом городов, где проживает наибольшее число этнических казахов. Информация подтверждается официальными данными, сообщает Lada.kz

Фото: depositphotos.com

5-е место — Тюмень

Численность: около 18 500 человек

Тюмень считается важным культурным центром казахов в Западной Сибири. В городе действуют этнокультурные объединения, проводятся национальные мероприятия, поддерживаются традиции.

4-е место — Томск

Численность: около 24 000 казахов

Томск носит неофициальный статус «дома» сибирских казахов.

Особенности диаспоры в регионе:

действуют воскресные школы с изучением казахского языка и культуры;

работают фольклорные коллективы;

сохраняется традиционная обрядность.

3-е место — Астрахань

Численность: примерно 31 000 человек

Астраханская область — исторически тесно связана с казахским народом.

Интересные факты:

здесь функционирует единственный в России государственный казахский театр ;

ежегодно проводится праздник Наурыз , который собирает свыше 10 000 участников и зрителей;

местные власти активно сотрудничают с национальными диаспорами.

2-е место — Оренбург

Численность: около 48 000 казахов

Это приграничный регион, где казахи составляют порядка 8% населения города.

Особенности:

развито приграничное сотрудничество с Казахстаном;

при университетах и колледжах действуют курсы подготовки с преподаванием на казахском языке;

активны национально-культурные центры.

1-е место — Москва

Численность: около 68 000 казахов

Российская столица стала крупнейшим центром проживания казахов за пределами Казахстана.

Инфраструктура казахской диаспоры в Москве: