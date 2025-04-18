Десятки тысяч казахов: какие города России выбрали для жизни соотечественники

Казахская диаспора активно представлена в разных регионах России. В соцсетях распространилось видео с рейтингом городов, где проживает наибольшее число этнических казахов. Информация подтверждается официальными данными, сообщает Lada.kz
Численность: около 18 500 человек
Тюмень считается важным культурным центром казахов в Западной Сибири. В городе действуют этнокультурные объединения, проводятся национальные мероприятия, поддерживаются традиции.
Численность: около 24 000 казахов
Томск носит неофициальный статус «дома» сибирских казахов.
Особенности диаспоры в регионе:
действуют воскресные школы с изучением казахского языка и культуры;
работают фольклорные коллективы;
сохраняется традиционная обрядность.
Численность: примерно 31 000 человек
Астраханская область — исторически тесно связана с казахским народом.
Интересные факты:
здесь функционирует единственный в России государственный казахский театр;
ежегодно проводится праздник Наурыз, который собирает свыше 10 000 участников и зрителей;
местные власти активно сотрудничают с национальными диаспорами.
Численность: около 48 000 казахов
Это приграничный регион, где казахи составляют порядка 8% населения города.
Особенности:
развито приграничное сотрудничество с Казахстаном;
при университетах и колледжах действуют курсы подготовки с преподаванием на казахском языке;
активны национально-культурные центры.
Численность: около 68 000 казахов
Российская столица стала крупнейшим центром проживания казахов за пределами Казахстана.
Инфраструктура казахской диаспоры в Москве:
работают 15 ресторанов национальной кухни;
открыты три культурных центра, где проходят языковые курсы, концерты и тематические мероприятия;
активно развиваются инициативы по сохранению казахского языка и идентичности.
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