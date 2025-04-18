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18.04.2025, 18:16

Десятки тысяч казахов: какие города России выбрали для жизни соотечественники

Новости Казахстана 0 1 038

Казахская диаспора активно представлена в разных регионах России. В соцсетях распространилось видео с рейтингом городов, где проживает наибольшее число этнических казахов. Информация подтверждается официальными данными, сообщает Lada.kz

 

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

5-е место — Тюмень

Численность: около 18 500 человек
Тюмень считается важным культурным центром казахов в Западной Сибири. В городе действуют этнокультурные объединения, проводятся национальные мероприятия, поддерживаются традиции.

4-е место — Томск

Численность: около 24 000 казахов
Томск носит неофициальный статус «дома» сибирских казахов.

Особенности диаспоры в регионе:

  • действуют воскресные школы с изучением казахского языка и культуры;

  • работают фольклорные коллективы;

  • сохраняется традиционная обрядность.

3-е место — Астрахань

Численность: примерно 31 000 человек
Астраханская область — исторически тесно связана с казахским народом.
Интересные факты:

  • здесь функционирует единственный в России государственный казахский театр;

  • ежегодно проводится праздник Наурыз, который собирает свыше 10 000 участников и зрителей;

  • местные власти активно сотрудничают с национальными диаспорами.

2-е место — Оренбург

Численность: около 48 000 казахов
Это приграничный регион, где казахи составляют порядка 8% населения города.
Особенности:

  • развито приграничное сотрудничество с Казахстаном;

  • при университетах и колледжах действуют курсы подготовки с преподаванием на казахском языке;

  • активны национально-культурные центры.

1-е место — Москва

Численность: около 68 000 казахов
Российская столица стала крупнейшим центром проживания казахов за пределами Казахстана.
Инфраструктура казахской диаспоры в Москве:

  • работают 15 ресторанов национальной кухни;

  • открыты три культурных центра, где проходят языковые курсы, концерты и тематические мероприятия;

  • активно развиваются инициативы по сохранению казахского языка и идентичности.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Наши есть везде
18.04.2025, 14:11
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