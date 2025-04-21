США ужесточают правила записи на визовое собеседование для казахстанцев

Со 2 мая 2025 года вступают в силу изменения в процедуре оформления неиммиграционных виз США для граждан Казахстана. Об этом сообщила Дипломатическая миссия США в Астане, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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Новые сроки подачи документов

Консульские отделы США в Астане и Алматы с начала мая будут закрывать возможность записи на визовое собеседование за три рабочих дня до его даты. Время прекращения регистрации — до 17:00.

Пример:

Если собеседование назначено на 2 мая, то вся информация в форме DS-160 должна быть:

полностью заполнена ;

отправлена в электронном виде до 17:00 28 апреля.

В противном случае:

собеседование будет отменено ;

заявитель будет отмечен как «не явившийся» ;

потребуется новая запись на собеседование.

Ответственность заявителя

В сообщении посольства подчеркивается:

Если заявитель оформляет визу через третье лицо или визового агента, то:

ответственность за своевременную и корректную подачу формы DS-160 несет сам заявитель ;

рекомендуется заранее связаться с агентом и удостовериться, что все требования выполнены.

Дополнительные изменения в визовой политике США

Также ранее были введены дополнительные меры и рекомендации: