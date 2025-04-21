США ужесточают правила записи на визовое собеседование для казахстанцев

Со 2 мая 2025 года вступают в силу изменения в процедуре оформления неиммиграционных виз США для граждан Казахстана. Об этом сообщила Дипломатическая миссия США в Астане, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Консульские отделы США в Астане и Алматы с начала мая будут закрывать возможность записи на визовое собеседование за три рабочих дня до его даты. Время прекращения регистрации — до 17:00.
Пример:
Если собеседование назначено на 2 мая, то вся информация в форме DS-160 должна быть:
полностью заполнена;
отправлена в электронном виде до 17:00 28 апреля.
В противном случае:
собеседование будет отменено;
заявитель будет отмечен как «не явившийся»;
потребуется новая запись на собеседование.
В сообщении посольства подчеркивается:
Если заявитель оформляет визу через третье лицо или визового агента, то:
ответственность за своевременную и корректную подачу формы DS-160 несет сам заявитель;
рекомендуется заранее связаться с агентом и удостовериться, что все требования выполнены.
Также ранее были введены дополнительные меры и рекомендации:
С 3 апреля 2025 года Госдепартамент США начал проверку аккаунтов в соцсетях некоторых заявителей;
В феврале 2025 года МИД Казахстана рекомендовал казахстанцам, находящимся в США без документов, добровольно покинуть страну и заняться легализацией — оформить визу или грин-карту.
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