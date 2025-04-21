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21.04.2025, 13:06

США ужесточают правила записи на визовое собеседование для казахстанцев

Новости Казахстана 0 830

Со 2 мая 2025 года вступают в силу изменения в процедуре оформления неиммиграционных виз США для граждан Казахстана. Об этом сообщила Дипломатическая миссия США в Астане, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

 

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Фото: Shutterstock/FOTODOM

Новые сроки подачи документов

Консульские отделы США в Астане и Алматы с начала мая будут закрывать возможность записи на визовое собеседование за три рабочих дня до его даты. Время прекращения регистрации — до 17:00.

Пример:
Если собеседование назначено на 2 мая, то вся информация в форме DS-160 должна быть:

  • полностью заполнена;

  • отправлена в электронном виде до 17:00 28 апреля.

В противном случае:

  • собеседование будет отменено;

  • заявитель будет отмечен как «не явившийся»;

  • потребуется новая запись на собеседование.

Ответственность заявителя

В сообщении посольства подчеркивается:
Если заявитель оформляет визу через третье лицо или визового агента, то:

  • ответственность за своевременную и корректную подачу формы DS-160 несет сам заявитель;

  • рекомендуется заранее связаться с агентом и удостовериться, что все требования выполнены.

Дополнительные изменения в визовой политике США

Также ранее были введены дополнительные меры и рекомендации:

  • С 3 апреля 2025 года Госдепартамент США начал проверку аккаунтов в соцсетях некоторых заявителей;

  • В феврале 2025 года МИД Казахстана рекомендовал казахстанцам, находящимся в США без документов, добровольно покинуть страну и заняться легализацией — оформить визу или грин-карту.

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