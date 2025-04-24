18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
517.16
588.48
6.23
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
24.04.2025, 17:30

В Минобороны опровергли слухи о подготовке Казахстана к войне с Россией

Новости Казахстана 0 778

Власти Казахстана официально заявили, что обсуждаемый законопроект о территориальной обороне не имеет антироссийской направленности и не свидетельствует о подготовке к военному конфликту, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

В Министерстве обороны Казахстана прокомментировали распространяемую в сети информацию о якобы готовящейся военной конфронтации с Россией. Как сообщили в ведомстве, утверждения о том, что законопроект «О территориальной обороне» якобы имеет антироссийскую направленность, являются недостоверными и не соответствуют действительности. Об этом пишет портал Stopfake.kz

Закон для внутренней безопасности, а не внешнего противостояния

«Разрабатываемый документ призван укрепить внутреннюю безопасность страны и не имеет цели создать военную угрозу каким-либо государствам, в том числе Российской Федерации», — заявили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что Россия остается стратегическим партнером Казахстана. Обе страны поддерживают тесное сотрудничество и союзнические отношения в рамках таких международных организаций, как ОДКБ, СНГ, ШОС и ЕАЭС.

Цель — защита населения и инфраструктуры в условиях ЧС

Как пояснили в Министерстве обороны, основной задачей законопроекта является создание эффективной системы территориальной обороны, которая сможет обеспечить защиту населения, объектов инфраструктуры и территориальной целостности страны в случае военного положения или других чрезвычайных ситуаций.

Отдельно подчеркивается, что размещение бригад территориальной обороны определяется не внешнеполитическими факторами, а исключительно географическими, логистическими и демографическими особенностями регионов.

Казахстан и Россия продолжают курс на добрососедство

Информация о том, что Казахстан якобы готовится к военному конфликту с Россией, ранее появилась в ряде Telegram-каналов и вызвала обеспокоенность у части пользователей.

Однако, согласно официальной позиции Министерства обороны, подобные сообщения являются фейками, не имеющими под собой реальных оснований.

Тем временем стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует посетить Россию осенью 2025 года, что подтверждает сохраняющийся высокий уровень двусторонних отношений между странами.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия ЗемлиНовости Казахстана
09.04.2025, 14:06 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Сколько казахстанцы будут отдыхать на праздничные дни в маеНовости Казахстана
01.04.2025, 09:57 0
Новые правила автострахования в Казахстане: что нужно знать водителям, чтобы не переплачиватьНовости Казахстана
17.04.2025, 14:02 0
Казахстанские семьи получат выплаты на образование детей — 60 МРП на каждогоНовости Казахстана
07.04.2025, 11:30 0

Последние комментарии

< >
Озеленители Актау: Удаляем траву и сорняки только в лунках деревьев
Arzt_MD → Да, просто ужас. Про сорняки... как же они далеки от профессии агронома. Выкос травы необходимо запретить, варварство, высушивают землю, это же не Өскемен.
Казахстанский бензин отправляется за рубеж: 40 тыс. тонн АИ-92 на экспорт
Aqtau_2023 → Знаем мы ваши торги, сегодня продали подешевле, а завтра покупать у России подороже. В промежутке везде откаты и всем жить хорошо.
Школьные поборы: куда жаловаться жителям Мангистау
Aqtau_2023 → Все всё знают, но конца этому нет. Пока не восстановите смертную казнь, этого не искоренить.
В одном из микрорайонов Актау ржавая вода затопила дворы
Vladimir00 → Без дураков знаем что порыв.только почему все время рвется.трубы вроде меняли,новые а опять рвутся.
Кто и зачем лишает сквер Шевченко в Актау зеленой травы?
Sara19k → они сами решают,что будет растить на их земле