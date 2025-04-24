В Минобороны опровергли слухи о подготовке Казахстана к войне с Россией

Власти Казахстана официально заявили, что обсуждаемый законопроект о территориальной обороне не имеет антироссийской направленности и не свидетельствует о подготовке к военному конфликту, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

В Министерстве обороны Казахстана прокомментировали распространяемую в сети информацию о якобы готовящейся военной конфронтации с Россией. Как сообщили в ведомстве, утверждения о том, что законопроект «О территориальной обороне» якобы имеет антироссийскую направленность, являются недостоверными и не соответствуют действительности. Об этом пишет портал Stopfake.kz

Закон для внутренней безопасности, а не внешнего противостояния

«Разрабатываемый документ призван укрепить внутреннюю безопасность страны и не имеет цели создать военную угрозу каким-либо государствам, в том числе Российской Федерации», — заявили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что Россия остается стратегическим партнером Казахстана. Обе страны поддерживают тесное сотрудничество и союзнические отношения в рамках таких международных организаций, как ОДКБ, СНГ, ШОС и ЕАЭС.

Цель — защита населения и инфраструктуры в условиях ЧС

Как пояснили в Министерстве обороны, основной задачей законопроекта является создание эффективной системы территориальной обороны, которая сможет обеспечить защиту населения, объектов инфраструктуры и территориальной целостности страны в случае военного положения или других чрезвычайных ситуаций.

Отдельно подчеркивается, что размещение бригад территориальной обороны определяется не внешнеполитическими факторами, а исключительно географическими, логистическими и демографическими особенностями регионов.

Казахстан и Россия продолжают курс на добрососедство

Информация о том, что Казахстан якобы готовится к военному конфликту с Россией, ранее появилась в ряде Telegram-каналов и вызвала обеспокоенность у части пользователей.

Однако, согласно официальной позиции Министерства обороны, подобные сообщения являются фейками, не имеющими под собой реальных оснований.

Тем временем стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует посетить Россию осенью 2025 года, что подтверждает сохраняющийся высокий уровень двусторонних отношений между странами.