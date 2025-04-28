Сахарный гигант из ОАЭ заинтересован в проекте в Казахстане

В Алматинской области может появиться завод одной из крупнейших сахарных компаний мира — Al Khaleej Sugar из Объединённых Арабских Эмиратов. Переговоры о проекте прошли на встрече акима области Марата Султангазиева с управляющим директором компании шейхом Джамалем Аль Гурайром. Основное условие для реализации инвестпроекта — обеспечение стабильного водоснабжения посевных площадей, сообщает Lada.kz . со ссылкой на informburo.kz.

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В Алматинской области может появиться завод одного из мировых лидеров сахарной промышленности — компании Al Khaleej Sugar из Объединённых Арабских Эмиратов. Переговоры по проекту состоялись на встрече акима области Марата Султангазиева с управляющим директором компании, шейхом Джамалем Аль Гурайром.

«Алматинская область обладает высоким аграрным потенциалом. Чтобы двигаться дальше, нам нужны современные технологии и сильные партнёры. Сегодняшняя встреча — это важный шаг для экономики региона», — подчеркнул Марат Султангазиев.

На встрече обсуждались вопросы размещения будущего завода, выделения посевных площадей под сахарную свеклу и обеспечения водоснабжения. Земельный участок недалеко от города Қонаев был признан наиболее перспективным благодаря удобной логистике. Однако вопрос водоснабжения остаётся открытым: рассматриваются альтернативные источники для орошения полей.

«Для нас критически важно, чтобы посевные площади были надёжно обеспечены водой. Проект требует серьёзной подготовки, и мы привлечём лучших консультантов в области гидрологии», — отметил шейх Джамаль Аль Гурайр.

Инвесторы также рассматривают возможность строительства ветряных электростанций для полного обеспечения предприятия собственной энергией.

«Мы хотим создать полностью автономное предприятие, используя возобновляемые источники энергии. Это позволит минимизировать воздействие на окружающую среду», — добавил Аль Гурайр.

Компания Al Khaleej Sugar является крупнейшим в мире автономным сахарным заводом, контролирующим около 3% мирового рынка рафинированного сахара. Шейх Джамаль Аль Гурайр реализовал успешные проекты в различных отраслях — от сахарной промышленности до строительства и недвижимости.

Стороны договорились привлечь профессиональных консультантов для детального анализа гидрологических ресурсов региона. Это должно помочь выработать оптимальные решения по водоснабжению и обеспечить успешную реализацию инвестиционного проекта.