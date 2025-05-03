Алкоголь вместо еды: как меняются приоритеты у богатых казахстанцев

В 2024 году расходы самых состоятельных казахстанцев на алкогольную продукцию выросли на 21%. Это рекордный прирост за последние шесть лет, отмечают аналитики. Для сравнения, в той же группе рост затрат на продукты питания в целом составил лишь 7,9%, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Фото: pixabay

Выросли траты — и опередили инфляцию

По данным, основанным на статистике Бюро национальной статистики, представители 10% самых потребляющих казахстанцев тратили на спиртное в среднем 2,6 тыс. тенге в месяц на одного человека. При этом расчет ведется на каждого члена семьи, независимо от того, употребляет ли он алкоголь.

Особенность 2024 года — расходы на спиртное впервые за три года обогнали как уровень инфляции на алкоголь (10,1%), так и продовольственную инфляцию в целом (6%). Это указывает на изменение приоритетов в потребительском поведении обеспеченной части населения.

Алкоголь занимает малую долю в общем продовольственном бюджете

Несмотря на рост расходов, доля алкоголя в продуктовых тратах у «топ-10%» остается невысокой — всего 2,5%. Даже сигареты занимают большую часть: на табачные изделия приходится 2,9% всех продуктовых расходов.

Для сравнения, среди представителей наименее обеспеченных слоев населения алкоголь занимает лишь 0,4% в структуре продовольственных трат. Это отражает значительную разницу как в доходах, так и в привычках потребления между слоями населения.

Кто входит в число «богатых» по версии статистики

Важно уточнить: под «богатыми» в отчете не имеются в виду миллиардеры или сверхобеспеченные бизнесмены. Речь идет о казахстанцах, которые по данным выборочного обследования домашних хозяйств вошли в верхние 10% по уровню потребления.

Чтобы попасть в эту категорию в 2024 году, необходимо было потреблять не менее 173 тыс. тенге в месяц на человека. В среднем по группе показатель составил 247 тыс. тенге. Однако в отдельных случаях траты достигали 5,4 млн тенге на одного члена домохозяйства.

Производство алкоголя в стране снижалось

На фоне роста расходов обеспеченных потребителей, в 2024 году в Казахстане, напротив, наблюдалось снижение объемов производства и продаж основных видов алкогольной продукции. Об этом сообщалось летом прошлого года. Такая тенденция может быть связана с падением спроса в других социальных группах или с изменением структуры потребления — например, в пользу импортного алкоголя.