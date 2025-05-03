Сколько осужденных за наркопреступления казахстанцев могут выйти на свободу досрочно

В Комитете уголовно-исполнительной системы назвали количество наркокурьеров и закладчиков, которым сократят сроки лишения свободы, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Комитет уголовно-исполнительной системы (КУИС) предоставил информацию о количестве осуждённых за наркопреступления, которые могут рассчитывать на досрочное освобождение в связи с внесёнными изменениями в законодательство. По официальным данным, на сегодняшний день в учреждениях КУИС содержатся порядка 3 800 человек, приговорённых за участие в противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков.
Из этого числа, как пояснили в ведомстве, более 3 500 заключённых потенциально могут получить сокращение сроков лишения свободы. «Сотрудники учреждений уже начали процедуру подготовки и направления материалов в судебные органы», - отметили в комитете.
Там также подчеркнули, что окончательное решение о сокращении срока наказания принимает исключительно суд, который оценивает каждый случай индивидуально. В связи с этим сроки освобождения могут варьироваться в зависимости от обстоятельств дела и поведения осуждённых в местах лишения свободы.
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