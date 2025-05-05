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05.05.2025, 14:05

Подземный канал соединит Каспий и Черное моря: проект века на повестке

Новости Казахстана 0 2 268

Азербайджанская компания ADOG совместно с портом Зира представила амбициозный проект подземного канала между Каспийским и Черным морями. Идея направлена на борьбу с обмелением Каспия и усиление транспортной интеграции тюркских стран. Казахстан, где уровень воды в порту Актау уже влияет на судоходство, может стать ключевым участником проекта, сообщает Lada.kz со ссылкой на inbusiness.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Проект подземного канала: амбиции и технологии

Азербайджан предложил построить подземный тоннель между Каспийским и Черным морями — проект, который может изменить логистическую карту региона. Инициатива исходит от компании ADOG и международного порта Зира, а автором идеи выступил заслуженный инженер Муса Сулейманов.

Предлагается проложить подземный канал диаметром 10 метров, по которому вода из Черного моря будет поступать в Каспийское море за счет естественного перепада высот — без использования насосов. По мнению разработчиков, современные технологии позволяют реализовать такую задачу при достаточном финансировании. В качестве примера приводится Фемарнбельтский тоннель между Данией и Германией длиной 18 км, который строится с 2021 года и должен быть завершен в 2029-м. Его стоимость оценивается в 8,5 миллиарда евро.

Авторы считают, что реализация подобного проекта может стать прорывом в укреплении тюркского единства и решением для водного кризиса в Каспии, уровень которого за последние годы значительно снизился. Если ситуация продолжит развиваться по сценарию Аральского моря, последствия для экологии и экономики региона могут быть критическими.

Проект предполагает установку регулирующих систем для контроля объема поступающей воды, а также проведение международного экологического мониторинга. Компания ADOG заявила о готовности начать разработку технико-экономического обоснования и призвала правительства стран региона рассмотреть инициативу на межгосударственном уровне.

Казахстан: интерес и вызовы

Официально Казахстану предложение пока не направлено, однако республика уже сталкивается с последствиями обмеления Каспия. В порту Актау суда начали задевать дно, особенно в местах стоянки танкеров. По словам Ерболата Тілепиева, руководителя отдела Актауского международного морского торгового порта, это уже повлияло на грузооборот.

«Раньше суда грузили до 6500 тонн, сейчас — максимум 5500 тонн, — сообщил он. — Если уровень воды и дальше будет снижаться, суда будут вынуждены ходить полупустыми, а морские перевозки станут нерентабельными».

Танкер грузоподъемностью 6800 тонн теперь загружается лишь на 6500 тонн, а крупные суда вместимостью до 12 тысяч тонн — не более чем на 9–10 тысяч. В случае отсутствия углубительных работ и продолжения снижения уровня Каспия морское сообщение может быть парализовано.

Порт Актау: стратегическое значение

Порт Актау связывает Казахстан с Азербайджаном, Ираном, Туркменистаном и Россией. Через него проходят нефть, зерно, металл и контейнеры, следующими через Грузию в Турцию и Европу. В первом квартале 2025 года объем перевозок вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а контейнерные перевозки — на 134%, с 7 до 17 тысяч единиц.

Меры по углублению и расширению

Министр транспорта Марат Карабаев заявил, что развитию портовой инфраструктуры будет уделено приоритетное внимание. Работы по углублению дна уже начались в порту Курык, в мае начнутся и в Актау. Финансирование обеспечит частично АО «Казахстан темир жолы», остальное — бюджет. Первый этап работ планируется завершить до конца года, второй — в следующем году.

Изъятый со дна песок будет использован для намыва новых участков суши, что позволит расширить территорию Казахстана. Планируется намыть 171 гектар земли — это почти в четыре раза больше площади Ватикана.

Также обсуждается строительство первого пассажирского терминала с пограничным контролем, что позволит принимать круизные лайнеры.

С 2006 года уровень воды в Каспии снизился уже на 2 метра. Проект подземного канала может стать одним из шагов по спасению крупнейшего замкнутого водоема Евразии и обеспечению стратегических логистических интересов Казахстана.

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