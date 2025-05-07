В минтуризма рассказали, как казахстанцам безопасно выбрать туроператора

Министерство туризма и спорта Казахстана опубликовало рекомендации по выбору туристических компаний, чтобы избежать рисков при планировании путешествий, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

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Министерство туризма и спорта Республики Казахстан выступило с разъяснением о том, как гражданам страны безопасно организовать путешествие и выбрать проверенных поставщиков туристических услуг.

Согласно данным государственного электронного реестра, размещённого на платформе «Е-лицензирование», в Казахстане на сегодняшний день зарегистрировано 11 914 турагентов и 634 туроператора. Для повышения прозрачности в отрасли и обеспечения прав потребителей, Комитет индустрии туризма МТС РК совместно с акиматами публикует актуальные списки лицензированных участников туристического рынка.

В пресс-службе министерства подчеркнули: при выборе турагентства или туроператора гражданам следует проверять наличие действующих документов, таких как уведомление о турагентской деятельности и лицензия на туроператорскую деятельность. Эти данные доступны на официальных интернет-ресурсах государственных органов.

Одним из ключевых механизмов защиты туристов в Казахстане является система туристского кодирования. Каждый путешественник получает индивидуальный ТурКод – уникальный номер, присваиваемый через электронный реестр туров после оформления поездки. Как отметили в ведомстве, данный код подтверждает участие в официальной системе и гарантирует возврат денежных средств в случае, если туроператор не сможет выполнить свои обязательства.

В министерстве пояснили, что подобные меры направлены на формирование доверия к туристическим компаниям, обеспечение безопасности казахстанских путешественников и развитие цивилизованного туристического рынка в стране.

Ознакомиться с актуальными реестрами туроператоров и турагентов можно по ссылкам: