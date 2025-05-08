К летнему сезону в Казахстане добавят новые маршруты поездов

Для удовлетворения высокого спроса в период отпусков в Казахстане с июня по сентябрь 2025 года введут новые маршруты и увеличат частоту движения поездов, передает Lada.kz со ссылкой на BaigeNews.kz.
АО «Пассажирские перевозки» объявило о запуске 11 дополнительных железнодорожных маршрутов на летний период. Это решение принято с целью удовлетворения традиционного сезонного увеличения пассажиропотока в период летних отпусков.
Согласно информации компании, с июня по сентябрь 2025 года по всей стране начнут курсировать дополнительные составы. Кроме того, будет увеличена частота движения ряда уже действующих маршрутов.
В расширенное летнее расписание вошли три состава повышенной комфортности «Тальго», пять стандартных пассажирских поездов, а также прицепные вагоны к трем маршрутам.
В частности, в расписании появятся следующие рейсы:
Всего в рамках летней кампании планируется перевезти свыше 270 000 пассажиров.
Билеты на все рейсы доступны за 45 суток до отправления. Их можно приобрести на официальном сайте компании – bilet.railways.kz – либо в железнодорожных кассах по всей стране.
Для получения дополнительной информации пассажирам доступны:
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