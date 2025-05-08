К летнему сезону в Казахстане добавят новые маршруты поездов

Для удовлетворения высокого спроса в период отпусков в Казахстане с июня по сентябрь 2025 года введут новые маршруты и увеличат частоту движения поездов, передает Lada.kz со ссылкой на BaigeNews.kz .

Фото: rail-news.kz/ru

АО «Пассажирские перевозки» объявило о запуске 11 дополнительных железнодорожных маршрутов на летний период. Это решение принято с целью удовлетворения традиционного сезонного увеличения пассажиропотока в период летних отпусков.

Согласно информации компании, с июня по сентябрь 2025 года по всей стране начнут курсировать дополнительные составы. Кроме того, будет увеличена частота движения ряда уже действующих маршрутов.

В расширенное летнее расписание вошли три состава повышенной комфортности «Тальго», пять стандартных пассажирских поездов, а также прицепные вагоны к трем маршрутам.

В частности, в расписании появятся следующие рейсы:

№253/254 «Астана – Достык» (Тальго) – 2 раза в неделю,

№207/208 «Алматы – Жаланашколь» (Тальго) – по датам,

№211/212 «Алматы – Достык» (Тальго) – через день,

№221/222 «Алматы – Достык» – 3 раза в неделю,

№457/458 «Семей – Достык» и №459/460 «Оскемен – Достык» – через день,

Прицепные вагоны «Алматы – Достык», «Кызылорда – Достык», «Павлодар – Достык» – через день,

№201/202 «Астана – Алматы» и №203/204 «Астана – Шымкент» – ежедневно.

Всего в рамках летней кампании планируется перевезти свыше 270 000 пассажиров.

Билеты на все рейсы доступны за 45 суток до отправления. Их можно приобрести на официальном сайте компании – bilet.railways.kz – либо в железнодорожных кассах по всей стране.

Для получения дополнительной информации пассажирам доступны: