Токаев прибыл в Москву для участия в параде Победы

По приглашению президента России Владимира Путина глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву на торжественные мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото пресс-службы Акорды

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8 мая прибыл в Российскую Федерацию для участия в мероприятиях, посвящённых 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает пресс-служба Акорды, визит состоялся по официальному приглашению президента России Владимира Путина.

В рамках программы запланировано участие главы Казахстана в торжественном военном параде на Красной площади в Москве, а также в ряде памятных мероприятий, приуроченных к юбилейной дате.

По информации российских СМИ, участие в параде подтвердили лидеры стран СНГ, в том числе президенты Азербайджана, Беларуси, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Армении.

Также в Москву прибыли президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, председатель правительства Словацкой Республики Роберт Фицо, а также президент Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.

Всего, по данным принимающей стороны, на параде Победы в российской столице ожидается присутствие лидеров 19 государств.