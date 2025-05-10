Резкий рост цен на недвижимость в Туркестане после получения статуса областного центра

После присвоения Туркестану статуса областного центра, в городе наблюдается значительный рост цен на недвижимость. Стоимость земельных участков и жилья увеличилась в два-три раза за короткий период. Местные жители выражают обеспокоенность резким подорожанием, сообщает Lada.kz со ссылкой на телеканал TVK.

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С обретением Туркестаном статуса областного центра, в городе зафиксирован резкий рост цен на недвижимость. Земельные участки, ранее находившиеся в бесхозном состоянии, подорожали в среднем на миллион тенге.

По данным местных риелторов, стоимость 10 соток земли в непрестижном микрорайоне достигла 2,5 миллиона тенге. Участки на въезде в Туркестан оцениваются от трёх миллионов тенге. Ранее, в микрорайоне Яссы, такие участки стоили от 500 тысяч до полутора миллионов тенге. За последнюю неделю цены выросли в два-три раза, что вызвало недовольство среди местных жителей.

Жительница Туркестана Акерке Мамбеталиева рассказала:

"Мой знакомый приобрёл абсолютно пустой земельный участок за четыре миллиона тенге. Всего месяц назад эти наделы стоили порядка полутора миллионов и не превышали двух миллионов. Цены выросли за короткое время."

Цены на жильё также значительно увеличились. Стоимость двухкомнатных квартир варьируется от 3,5 до 20 миллионов тенге. Аренда жилья составляет от трёх до пяти тысяч тенге в сутки.

Жительница города Ырысай Орынтайкызы выразила своё мнение:

"Происходящее шокировало нас. Мы стали задумываться, почему не приобрели недвижимость раньше. До этого мы не покупали землю, так как считали её дорогой, а теперь цены и вовсе взлетели до небес."

Резкий рост цен на недвижимость в Туркестане связывают с повышенным спросом после получения статуса областного центра. Местные жители обеспокоены сложившейся ситуацией и выражают недовольство стремительным подорожанием.