Сделки с недвижимостью станут дороже: какие налоги готовят казахстанцам

С начала 2026 года в Казахстане вступит в силу новый Налоговый кодекс, который принесет значительные изменения в порядок налогообложения сделок с недвижимостью. Одно из ключевых нововведений - увеличение минимального срока владения недвижимостью, после которого можно продать объект без уплаты налога на прирост стоимости. Ожидается, что эти поправки повлияют на рынок, заставляя собственников пересмотреть свои стратегии, сообщает Lada.kz со ссылкой на inbusiness.kz

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На сегодняшний день законодательство позволяет владельцам недвижимости в Казахстане продавать свои объекты без уплаты налога на прирост стоимости, если они владели ими более одного года. Этот срок рассчитывается с момента регистрации права собственности в ЦОН. Однако с 1 января 2026 года этот период увеличится до двух лет. Это означает, что если недвижимость была приобретена менее чем два года назад, продавец будет обязан заплатить налог с положительной разницы между покупной и продажной ценой.

Как рассчитать налог?

Например, если в 2024 году квартира была куплена за 30 млн тенге, а в 2025 году продана за 40 млн тенге, то налог не взимается, так как срок владения превышает один год. Однако в аналогичной ситуации после 1 января 2026 года продавцу придется заплатить 10% налога с прироста в 10 млн тенге, то есть 1 млн тенге. Также потребуется подать декларацию формы 270.00 до 1 июля 2027 года за доход 2026 года.

Дополнительным изменением станет введение прогрессивной шкалы налогообложения. Для доходов, превышающих 8500 МРП (около 33,5 млн тенге в 2026 году), ставка налога составит 15%, что увеличит налоговую нагрузку на владельцев дорогой недвижимости. Например, если объект был приобретен за 50 млн тенге и продан за 100 млн тенге, то налог составит около 5 млн тенге: 10% с первых 33,5 млн и 15% с оставшихся 16,6 млн тенге.

Рынок приспосабливается

Эксперты считают, что эти изменения вряд ли кардинально изменят рынок недвижимости. По словам Льва Тетина, аналитика рынка недвижимости, продавцы, как и прежде, будут стараться минимизировать налоговую нагрузку, договариваясь с покупателями о занижении стоимости объектов в договорах. Однако такие схемы становятся менее гибкими, особенно если сделка проходит через ипотеку, где реальная цена недвижимости более прозрачна.

Активность на рынке остается высокой

Несмотря на предстоящие изменения, интерес к недвижимости в Казахстане остается стабильно высоким. По данным бюро национальной статистики, за первый квартал 2025 года было зарегистрировано 87 678 сделок купли-продажи недвижимости. В январе было оформлено 30 917 сделок, в феврале - 29 022, а в марте - 27 739.