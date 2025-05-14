Бывшая судья Жолманова обвиняется в мошенничестве на сумму свыше 1 миллиарда тенге

В Алматы продолжается судебное разбирательство по делу бывшей судьи Светланы Жолмановой, обвиняемой в мошенничестве. Подсудимая отказалась участвовать в заседании, сославшись на плохое самочувствие, однако руководство СИЗО не подтвердило наличие медицинских противопоказаний. В ходе слушаний один из потерпевших отказался от претензий, а другой свидетель рассказал о предложении приобрести квартиру., сообщает Lada.kz .со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: instagram.com/zholmanova.svetlana

Подсудимая отказалась от участия в суде

Сегодня, 14 мая 2025 года, в Алматы продолжилось судебное разбирательство по делу экс-судьи Светланы Жолмановой. Подсудимая отказалась участвовать в заседании, сославшись на плохое самочувствие. Однако, по информации из следственного изолятора, противопоказаний для её неучастия не выявлено.

Более того, из-за нарушения распорядка Жолманова была переведена в дисциплинарный изолятор. Судебный процесс продолжается без её присутствия.

Потерпевший отказался от претензий

В ходе заседания один из потерпевших, Казбек Нурахметов, сообщил, что ранее передал Жолмановой в долг 170 тысяч тенге, которые она не вернула. Однако он заявил об отказе от претензий и участия в дальнейшем судебном процессе.

Новые показания свидетелей

Другой свидетель, Ерик Кенжебаев, рассказал, что Жолманова предложила ему приобрести квартиру, которую якобы продавала её знакомая. Он передал ей 20 миллионов тенге, но впоследствии выяснилось, что квартира уже была продана другому человеку. Кенжебаев отметил, что Жолманова обещала вернуть деньги, но этого не произошло.

Судебное разбирательство продолжается, следующее заседание назначено на 21 мая 2025 года.

Напомним, в Алматы продолжается судебное разбирательство по делу бывшей судьи Медеуского районного суда Светланы Жолмановой, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в период с 2021 по 2024 год Жолманова, злоупотребляя доверием граждан, под предлогом содействия в приобретении недвижимости и участия в тендерных проектах, завладела денежными средствами на сумму более 1 миллиарда тенге.