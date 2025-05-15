В Казахстане начали продавать онигири с начинкой из бешбармака

В казахстанских магазинах появился оригинальный фьюжн-продукт — онигири с начинкой из элементов традиционного бешбармака. Вместо привычных рыбы или курицы внутри варёное мясо, лапша и бульонный соус, завернутые в листы нори. Новый формат объединяет удобство японского фастфуда с узнаваемым национальным вкусом, сообщает Lada.kz со сылкой на Offside.kz .

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В Казахстане бешбармак получил неожиданное переосмысление: на прилавках магазинов начали появляться онигири — традиционные японские рисовые треугольники с начинкой из элементов главного национального блюда.

Вместо привычных рыбы или курицы внутри варёное мясо, лапша и бульонный соус, что напоминает классический бешбармак. Ингредиенты завернуты в листы нори, как в оригинальных японских рецептах.

Такой формат представляет собой попытку объединить удобство еды на ходу с узнаваемым национальным вкусом. Продукт уже доступен в ряде супермаркетов и сетевых магазинов.

Новый продукт представляет собой пример кулинарного фьюжна, объединяющего элементы казахской и японской кухонь. Он может заинтересовать как любителей традиционных блюд, так и тех, кто ищет новые гастрономические впечатления.