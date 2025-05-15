В минтруда Казахстана разъяснили, можно ли уволить сотрудника за частые больничные

Минтруда Казахстана разъяснило, в каких случаях допускается увольнение работника по причине длительной или частой временной нетрудоспособности, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

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Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан прокомментировало ситуацию, связанную с возможным увольнением сотрудников за частые болезни. Разъяснение было дано в ответ на вопрос о правомерности расторжения трудового договора с работником, который регулярно берёт больничные листы.

Согласно пункту 1 статьи 54 Трудового кодекса, работодатель не имеет права расторгать трудовой договор по собственной инициативе в период временной нетрудоспособности работника, а также во время его пребывания в отпуске. Исключение составляют случаи, предусмотренные подпунктами 1, 18, 20 и 23 пункта 1, а также пунктом 1-1 статьи 52 Трудового кодекса.

В частности, увольнение может быть правомерным в следующих ситуациях:

если происходит ликвидация работодателя – юридического лица или прекращение деятельности – физического лица;

в случае нарушения трудовых обязанностей руководителем, его заместителем или руководителем филиала, повлёкшего материальный ущерб;

при неявке работника на работу более двух месяцев подряд по причине временной нетрудоспособности (исключая отпуска по беременности и родам, а также заболевания, по которым установлен более длительный срок нетрудоспособности);

при досрочном прекращении полномочий руководства исполнительного органа юридического лица.

В министерстве также уточнили, что увольнение по причине неявки на работу более двух месяцев из-за временной нетрудоспособности возможно только после того, как сотрудник предъявит лист о временной нетрудоспособности.

Таким образом, в минтруда подчеркнули: при принятии решения о расторжении трудового договора по причине частой болезни работника, работодатель обязан строго руководствоваться положениями указанных статей Трудового кодекса.