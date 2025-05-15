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15.05.2025, 17:42

Казахстанцы могут поступить в военные вузы через портал eGov

Новости Казахстана 0 235

Теперь абитуриенты могут подать заявление в военные учебные заведения Казахстана онлайн через eGov.kz, передает Lada.kz со ссылкой на Nur.kz.

Фото: министерство обороны РК
Фото: министерство обороны РК

Портал электронного правительства eGov.kz запустил новую онлайн-услугу, с помощью которой граждане Казахстана могут подать заявку на поступление в военные вузы страны. Инициатива реализована при поддержке Комитета государственных услуг, Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, Министерства обороны, а также АО «Национальные информационные технологии».

Как поясняется на сайте eGov, система автоматически проверяет, есть ли у заявителя ограничения для поступления – по медицинским данным, хроническим заболеваниям или перенесённым инфекциям. Также в автоматическом режиме отправляется запрос на наличие или отсутствие судимости. Ответ по последнему критерию приходит в течение 10 минут, если заявитель не имеет судимостей.

Следующим этапом является заполнение анкеты для прохождения специальной проверки Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан. В сообщении указывается, что для ускорения процесса рекомендуется заранее получить медицинскую справку формы №075 и подготовить автобиографию. Некоторые данные, включая адрес проживания, фотографию и информацию о родственниках, подгружаются автоматически из государственных баз, остальные необходимо прикрепить вручную.

Чтобы подать заявление, необходимо:

Авторизуйтесь на портале eGov.kz и перейдите в раздел «Гражданам» – «Воинский учет и безопасность» – «Воинская служба».

Выберите услугу «Зачисление в кандидаты для поступления в военные учебные заведения МО РК» и нажмите «Заказать услугу онлайн».

Заполните необходимые данные и подпишите заявку.

Результат будет доступен в личном кабинете в разделе «История получения услуг».

Срок оказания услуги может составлять до 200 дней.

Для кандидатов на летные специальности обязательным условием является наличие медицинского заключения, выданного не позднее чем за 30 дней до прохождения освидетельствования.

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