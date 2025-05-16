Имам пристыдил мужчин-гинекологов

Имам из Казахстана Данияр Кенжеулы в своей проповеди заявил, что мужчинам запрещено становиться гинекологами по нормам шариата, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

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Данияр Кенжеулы выступил с заявлением о недопустимости для мужчин заниматься гинекологической практикой. В одном из своих обращений в социальной сети Instagram он заявил, что, согласно нормам шариата, «ни один мужчина не имеет права раздевать и осматривать чужую женщину».

«Как ты можешь позволить своей жене лечь с раздвинутыми ногами перед чужим мужчиной? Это безнравственно. Мужчинам нужно выбирать другие профессии», - заявил он.

Высказывание имама вызвало широкий резонанс в социальных сетях. Пользователи сети активно делились своими мнениями, и реакция оказалась весьма неоднозначной.

Некоторые медицинские работники выступили с резкой критикой позиции Кенжеулы. Один из врачей-анестезиологов, имеющий опыт работы в родильном доме, заявил, что в моменты родов женщине не до раздумий о том, кто именно – мужчина или женщина – оказывает ей помощь. Он подчеркнул, что врачи приходят в профессию не ради интимного интереса, а для спасения человеческих жизней.

Другие комментаторы указали на проблему нехватки квалифицированных кадров в медицинской сфере. По их словам, мужчины-гинекологи нередко вынужденно закрывают пробел в обеспечении медицинских учреждений специалистами, особенно в стационарах и при оперативных вмешательствах. При этом отмечалось, что, если есть возможность выбора, многие действительно предпочитают обращаться к женщинам-врачам.

В дискуссии также поднималась тема других медицинских направлений, где работают мужчины. Пользователи привели в пример хирургов и проктологов, задавая вопрос: «Если тебе нужен проктолог – ты откажешься идти к врачу, потому что он мужчина? Это не развлечение, это лечение».

Тем не менее, нашлись и те, кто поддержал позицию имама. Некоторые из них сравнивали ситуацию с женщинами-урологами, утверждая, что профессии, связанные с интимной сферой, должны быть строго разделены по половому признаку. Прозвучали предложения законодательно ограничить допуск мужчин к профессии гинеколога, а также развивать целевую подготовку женщин-специалистов. В частности, были высказаны идеи о введении образовательных грантов и финансовой поддержки для девушек, желающих стать гинекологами, с целью полностью устранить необходимость в мужчинах в этой области.