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17.05.2025, 10:42

Инфляция в Казахстане ускорилась до 10,7%: услуги и продукты дорожают быстрее всего

Новости Казахстана 0 703

В апреле 2025 года годовая инфляция в Казахстане ускорилась до 10,7%, по сравнению с 10% в марте. Наибольший рост цен зафиксирован в сфере платных услуг и продовольственных товаров. Особенно высокие показатели отмечены в Астане, Алматы и Туркестанской области, сообщает  Lada.kz по  данным Нацбанка. 

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Общие показатели инфляции

По данным Национального банка Казахстана, в апреле 2025 года годовая инфляция составила 10,7%, увеличившись с 10% в марте.
Ускорение инфляции зафиксировано в 18 регионах страны, при этом снижение наблюдалось только в одном регионе.
Наибольший уровень инфляции отмечен в Астане — 13,8%.

Рост цен на продовольственные товары

Цены на продовольственные товары в апреле выросли на 8,5% в годовом выражении, по сравнению с 7,6% в марте.
Максимальный рост цен на продукты питания зафиксирован в Акмолинской области — 11,2%, минимальный — в Кызылординской области и Алматы, где рост составил по 6,8%.

Изменения в непродовольственном секторе

Темп роста цен на непродовольственные товары в апреле замедлился до 8,9% с 9,1% в марте.
Наибольший рост цен в этой категории отмечен в Туркестанской области — 14,8%, а наименьший — в Павлодарской области — 5,9%.

Увеличение стоимости платных услуг

Цены на платные услуги в апреле увеличились на 15,7% в годовом выражении, по сравнению с 14,3% в марте.
Наиболее существенный рост цен на услуги зафиксирован в Алматы — 20%, в Астане — 19,2%, в Западно-Казахстанской области — 18,6%, в Карагандинской — 17,9% и в Акмолинской области — 16,3%.

Месячная инфляция и региональные различия

В апреле месячная инфляция по стране составила 1,2%.
Самый высокий рост цен за месяц наблюдался в Туркестанской области, а также в городах Алматы и Шымкент, где инфляция составила по 1,5%.
Наименьший рост цен зафиксирован в Акмолинской области — 0,7%.

В апреле 2025 года в Казахстане наблюдается ускорение инфляции, особенно в сфере платных услуг и продовольственных товаров. Наибольший рост цен отмечен в крупных городах и отдельных регионах, что требует внимания со стороны экономических и социальных служб страны.

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