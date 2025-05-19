«Как в 90-х»: пассажиры РК жалуются на жуткие условия в поездах

В социальных сетях Казахстана стремительно распространяется волна недовольства качеством железнодорожных перевозок. Поводом для очередного скандала стала публикация пассажира поезда №44, следующего по маршруту Костанай – Алматы, сообщает Lada.kz
Он рассказал, что поездка при температуре +38°C превратилась в настоящее испытание: кондиционеры не работали, а сам состав прибыл с опозданием на час.
Скрин из соцсети Threads
Пользователь Threads сообщил, что его пожилые родители, которым по 60 лет, вынуждены были терпеть невыносимую жару в вагоне без кондиционера.
«Поезд 44 Костанай – Алматы опоздал больше чем на час. Кондиционеры не работают. Моим родителям по 60 лет — это просто издевательство. Примите меры», — написал пассажир.
В АО «Пассажирские перевозки» поспешили пояснить, что данный состав обслуживает частная компания ТОО "Турксиб Астана", которая не входит в структуру КТЖ. В компании также подчеркнули, что контроль за деятельностью частных перевозчиков возложен на Министерство транспорта РК.
Тем не менее, пост вызвал бурное обсуждение среди других пользователей, которые также поделились своими негативными впечатлениями о поездках на казахстанских железных дорогах.
Одна из пассажирок рассказала, что зимой ей с детьми пришлось ехать в вагоне без отопления.
«В марте, в мороз, отопления в вагоне не было, дети спали в шапках, а я укрывала их, чем могла. В туалете — лед, вонь, моча под ногами, ни бумаги, ни воды», — сообщила женщина.
Помимо отсутствия комфорта, пассажиры также жалуются на завышенные цены на билеты, особенно в вагоны люкс. По словам пользователей, такие вагоны нередко оказываются в худшем состоянии, чем старые плацкартные вагоны.
«Билеты в люкс стоят как в международный рейс, но качество вагонов — как в 90-х. Вонь, грязь и никакого комфорта», — жалуется один из пользователей.
В АО «Пассажирские перевозки» призвали пассажиров направлять жалобы непосредственно в Министерство транспорта РК, подчеркивая, что они не несут ответственности за качество услуг частных перевозчиков.
Тем временем, пассажиры продолжают требовать более жесткого контроля над допуском компаний к предоставлению услуг на железнодорожной инфраструктуре страны.
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