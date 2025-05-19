18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.78
576.06
6.35
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
19.05.2025, 07:15

«Как в 90-х»: пассажиры РК жалуются на жуткие условия в поездах

Новости Казахстана 0 1 130

В социальных сетях Казахстана стремительно распространяется волна недовольства качеством железнодорожных перевозок. Поводом для очередного скандала стала публикация пассажира поезда №44, следующего по маршруту Костанай – Алматы, сообщает Lada.kz

 

Фото: astanatv.kz
Фото: astanatv.kz

Он рассказал, что поездка при температуре +38°C превратилась в настоящее испытание: кондиционеры не работали, а сам состав прибыл с опозданием на час.

«Это просто издевательство»: пассажиры требуют мер

 

Скрин из соцсети Threads

Пользователь Threads сообщил, что его пожилые родители, которым по 60 лет, вынуждены были терпеть невыносимую жару в вагоне без кондиционера.

«Поезд 44 Костанай – Алматы опоздал больше чем на час. Кондиционеры не работают. Моим родителям по 60 лет — это просто издевательство. Примите меры», — написал пассажир.

В АО «Пассажирские перевозки» поспешили пояснить, что данный состав обслуживает частная компания ТОО "Турксиб Астана", которая не входит в структуру КТЖ. В компании также подчеркнули, что контроль за деятельностью частных перевозчиков возложен на Министерство транспорта РК.

Кто ответит за комфорт пассажиров?

Тем не менее, пост вызвал бурное обсуждение среди других пользователей, которые также поделились своими негативными впечатлениями о поездках на казахстанских железных дорогах.

Одна из пассажирок рассказала, что зимой ей с детьми пришлось ехать в вагоне без отопления.

«В марте, в мороз, отопления в вагоне не было, дети спали в шапках, а я укрывала их, чем могла. В туалете — лед, вонь, моча под ногами, ни бумаги, ни воды», — сообщила женщина.

Завышенные цены и «старье вместо люкса»

Помимо отсутствия комфорта, пассажиры также жалуются на завышенные цены на билеты, особенно в вагоны люкс. По словам пользователей, такие вагоны нередко оказываются в худшем состоянии, чем старые плацкартные вагоны.

«Билеты в люкс стоят как в международный рейс, но качество вагонов — как в 90-х. Вонь, грязь и никакого комфорта», — жалуется один из пользователей.

Как будут решать проблему?

В АО «Пассажирские перевозки» призвали пассажиров направлять жалобы непосредственно в Министерство транспорта РК, подчеркивая, что они не несут ответственности за качество услуг частных перевозчиков.

Тем временем, пассажиры продолжают требовать более жесткого контроля над допуском компаний к предоставлению услуг на железнодорожной инфраструктуре страны.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0
Казахстанцев в Грузии стали встречать оскорблениями и отказами на границеНовости Казахстана
28.04.2025, 10:39 0

Последние комментарии

< >
В Актау автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе: пострадавшие в реанимации
Имярек → На кол посадить, ублюдка
В Казахстане женщина получила шестизначный штраф за букет и клубнику
golden tulip → Смешно. Влетела за ягоды. А миллиардами тырят и дают взятки и все у них на мази
Уличный мордобой в Мангистау: отец снимал драку сына и заплатит штраф
fox1167 → "на отца составлен административный протокол"-----Всё правильно! Но если бы другой отец дал шапалак этому отцу--было бы вааааще супер!
В Актау автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе: пострадавшие в реанимации
Santa → Бесспорно 100% вина водителя, но надо также учить пешеходов, чтобы не просто пёрли как по красной дорожке, а обязательно убедились что их видят водители и машина останавливается.
Еще одна дорога станет платной с 24 мая 2025 года
Aqtau_2023 → Платная она будет для всего транспорта или только для грузовых.