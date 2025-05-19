«Как в 90-х»: пассажиры РК жалуются на жуткие условия в поездах

В социальных сетях Казахстана стремительно распространяется волна недовольства качеством железнодорожных перевозок. Поводом для очередного скандала стала публикация пассажира поезда №44, следующего по маршруту Костанай – Алматы, сообщает Lada.kz

Фото: astanatv.kz

Он рассказал, что поездка при температуре +38°C превратилась в настоящее испытание: кондиционеры не работали, а сам состав прибыл с опозданием на час.

«Это просто издевательство»: пассажиры требуют мер

Скрин из соцсети Threads

Пользователь Threads сообщил, что его пожилые родители, которым по 60 лет, вынуждены были терпеть невыносимую жару в вагоне без кондиционера.

«Поезд 44 Костанай – Алматы опоздал больше чем на час. Кондиционеры не работают. Моим родителям по 60 лет — это просто издевательство. Примите меры», — написал пассажир.

В АО «Пассажирские перевозки» поспешили пояснить, что данный состав обслуживает частная компания ТОО "Турксиб Астана", которая не входит в структуру КТЖ. В компании также подчеркнули, что контроль за деятельностью частных перевозчиков возложен на Министерство транспорта РК.

Кто ответит за комфорт пассажиров?

Тем не менее, пост вызвал бурное обсуждение среди других пользователей, которые также поделились своими негативными впечатлениями о поездках на казахстанских железных дорогах.

Одна из пассажирок рассказала, что зимой ей с детьми пришлось ехать в вагоне без отопления.

«В марте, в мороз, отопления в вагоне не было, дети спали в шапках, а я укрывала их, чем могла. В туалете — лед, вонь, моча под ногами, ни бумаги, ни воды», — сообщила женщина.

Завышенные цены и «старье вместо люкса»

Помимо отсутствия комфорта, пассажиры также жалуются на завышенные цены на билеты, особенно в вагоны люкс. По словам пользователей, такие вагоны нередко оказываются в худшем состоянии, чем старые плацкартные вагоны.

«Билеты в люкс стоят как в международный рейс, но качество вагонов — как в 90-х. Вонь, грязь и никакого комфорта», — жалуется один из пользователей.

Как будут решать проблему?

В АО «Пассажирские перевозки» призвали пассажиров направлять жалобы непосредственно в Министерство транспорта РК, подчеркивая, что они не несут ответственности за качество услуг частных перевозчиков.

Тем временем, пассажиры продолжают требовать более жесткого контроля над допуском компаний к предоставлению услуг на железнодорожной инфраструктуре страны.