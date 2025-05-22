ЕНПФ бьёт тревогу: на пенсии казахстанцам может не хватить денег

В Казахстане наблюдается тревожная демографическая тенденция — старение населения на фоне снижающейся рождаемости. Это может напрямую отразиться на размере будущих пенсий и устойчивости пенсионной системы в целом, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: istockphoto.com

Прогноз численности населения и демографические сдвиги

По данным Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), численность населения Казахстана на начало 2025 года составила 20,3 миллиона человек. Ожидается, что к 2050 году она вырастет до 26,3 миллиона. Однако этот рост сопровождается структурными изменениями в составе населения.

На сегодняшний день в стране проживают:

8,7 млн человек в возрасте до 25 лет,

9,7 млн человек — от 25 до 64 лет,

1,9 млн человек — от 65 лет и старше.

Уже сейчас в Казахстане насчитывается почти 2,5 миллиона пенсионеров, и их число будет продолжать расти.

Снижение рождаемости и старение населения

Одним из ключевых показателей, свидетельствующих о старении населения, является суммарный коэффициент рождаемости (СКР) — среднее количество детей, рожденных одной женщиной за жизнь. Этот показатель снижается:

в 2021 году он составлял 3,32 ,

в 2024 году — 2,80 ,

к 2050 году, по прогнозу ООН, он может снизиться до 2,42.

Такое сокращение рождаемости неизбежно приведет к уменьшению числа трудоспособного населения в будущем, что окажет давление на пенсионную систему.

Коэффициент поддержки падает: меньше работающих на одного пенсионера

Еще одним важным индикатором является коэффициент потенциальной поддержки — соотношение работающих граждан к числу пенсионеров. В 2012 году этот показатель составлял 7,7, в 2024-м — уже 5,2, а к 2050 году, по оценке ООН, он может упасть до 3,4. То есть на одного пенсионера будет приходиться в среднем всего 3-4 работающих, формирующих пенсионные отчисления.

Пенсионная система под угрозой

Старение населения — это не просто статистика. Это значительный вызов для финансовой устойчивости государства:

Снижение числа работников означает меньшие налоговые и пенсионные отчисления .

Рост доли пожилых граждан увеличивает нагрузку на здравоохранение и социальные выплаты .

Дефицит пенсионных фондов может привести к снижению размера пенсий или замедлению их роста.

Почему обязательных взносов может не хватить

В настоящее время пенсионные выплаты формируются из обязательных пенсионных взносов, которые делают работающие граждане. Однако:

Базовая государственная пенсия относительно невелика.

Солидарная пенсия предоставляется только тем, кто работал до 1998 года, а таких граждан с каждым годом становится меньше.

Для тех, кто выходит на пенсию сейчас, доля солидарной части снижается, а накопительная еще не успела достичь значительного уровня.

Новые механизмы: спасение или отсрочка?

С 2024 года в Казахстане начали действовать новые обязательные пенсионные взносы со стороны работодателей. Они касаются граждан, родившихся после 1975 года, и направлены на:

Перераспределение пенсионной ответственности между государством, работником и работодателем.

Повышение устойчивости накопительной пенсионной системы.

Однако эффективность этих мер может оказаться ограниченной, если в стране продолжится снижение рождаемости: меньше детей сегодня — меньше плательщиков завтра.

Как гражданам готовиться к будущему

В ЕНПФ уже не раз подчеркивали важность самостоятельных накоплений на пенсию. Только в этом случае можно рассчитывать на достойный уровень жизни в старости, независимо от демографических и экономических условий.

К тому же с 2025 года в Казахстане планируется автоматическая выплата пенсий из личных накоплений, что облегчит доступ к этим средствам, но потребует большей финансовой ответственности от самих граждан.

Возможности и риски изъятия накоплений

Казахстанцы, как и прежде, могут использовать часть своих пенсионных накоплений на лечение или улучшение жилищных условий. Однако специалисты предупреждают: досрочное изъятие средств сокращает размер будущей пенсии, особенно при регулярном использовании этой возможности.