СМИ показали элитную недвижимость Нурлана Сабурова

Telegram-канал SHOT раскрыл детали его жизни в элитном поселке и стоимость имущества, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

Фото: (с) Telegram-канал «SHOT»

Комик Нурлан Сабуров, оказавшийся в центре внимания из-за нарушения миграционного законодательства России, владеет элитной недвижимостью и дорогими автомобилями. Кадры с его подмосковной резиденцией были опубликованы Telegram-каналом SHOT.

По данным источника, Сабуров проживает с семьей в закрытом поселке жилого комплекса «Новорижский» в Подмосковье. Дом артиста оценивается в 115 миллионов рублей и расположен на участке площадью 1 285 квадратных метров. Уточняется, что землю он приобрёл в 2022 году за 12,2 миллиона рублей.

Сабуров живёт в особняке вместе с женой и тремя детьми, которых пара предпочитает не показывать публике.

Помимо недвижимости, артист владеет двумя автомобилями премиум-класса: Mercedes G-Class 2018 года с номером SBR, ориентировочная стоимость которого составляет 20 миллионов рублей, и Cadillac Escalade 2021 года, оценённый в 11 миллионов рублей.

Напомним, 19 мая Сабурова задержали в аэропорту Шереметьево за нарушение миграционного режима – он находился на территории России 114 дней при разрешённых 90. По данным СМИ, изначально задержание планировали провести в Самаре, куда артист прибыл с гастролей, однако позднее его остановили уже в Москве.

Несмотря на нарушение, комика не арестовали – ему назначили административный штраф и обязали покинуть страну в течение двух недель. Этот срок истекает в начале июня, после чего он сможет вернуться в Россию уже в рамках законодательства.