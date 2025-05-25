Как оформить ипотеку в Казахстане: подробная пошаговая инструкция

Покупка жилья в ипотеку – процесс, который при правильной подготовке становится вполне реализуемым. Специалисты портала Krisha.kz подготовили подробную пошаговую инструкцию для тех, кто планирует оформить ипотеку в Казахстане, передает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz .

Иллюстративное фото: Pixabay

Покупка квартиры в ипотеку в Казахстане требует внимательного подхода и соблюдения последовательных этапов – от расчета бюджета до регистрации права собственности.

Шаг 1. Определение бюджета

Первым делом необходимо рассчитать, какую сумму заемщик сможет ежемесячно выплачивать по кредиту, а также определить размер первоначального взноса. Как правило, он составляет не менее 20% от стоимости квартиры.

Шаг 2. Выбор банка

Следующий этап – анализ ипотечных программ различных банков. Важно сравнить процентные ставки, сроки кредитования и условия. Часто наиболее выгодные условия предоставляются банками, в которых заемщик получает заработную плату. Также стоит обратить внимание на список застройщиков-партнеров банка.

Шаг 3. Предварительное одобрение кредита

Банк проводит оценку платежеспособности клиента и определяет максимально возможную сумму займа. Это поможет сосредоточиться на поиске квартиры в подходящем ценовом диапазоне.

Шаг 4. Поиск квартиры

Необходимо учитывать требования банка к объекту недвижимости: здание должно быть не старше 50 лет, без арестов и неузаконенных перепланировок. Удобно использовать фильтры на сайтах объявлений для выбора жилья по нужным параметрам.

Шаг 5. Оценка недвижимости

Оценка квартиры – обязательная процедура. Стоимость услуги начинается от 20 тысяч тенге и оплачивается покупателем. По итогам осмотра оценщик выдает акт, необходимый для подачи заявки в банк.

Шаг 6. Подача заявки на ипотеку

Понадобятся следующие документы: удостоверение личности, справка о доходах за последние 6 месяцев, трудовой договор, акт оценки и документы на недвижимость от продавца.

Шаг 7. Одобрение и получение гарантийного письма

После рассмотрения заявки банк выдает гарантийное письмо, подтверждающее готовность профинансировать сделку. Это позволяет перейти к следующему этапу.

Шаг 8. Внесение задатка

Покупатель передает задаток продавцу, составляется расписка. В ней обязательно прописываются условия возврата средств в случае отказа банка.

Шаг 9. Подготовка к сделке

Стороны согласовывают дату подписания договора купли-продажи. Если покупатель состоит в браке, требуется нотариально заверенное согласие супруга или супруги.

Шаг 10. Оформление договора купли-продажи

Документ оформляется у нотариуса. Стоимость услуги – 4 месячных расчетных показателя (МРП). После подписания договор подается на государственную регистрацию. Госпошлина за обычную регистрацию составляет 1 202 тенге, за ускоренную – 5 000 тенге.

Шаг 11. Подписание договоров с банком

Заключаются ипотечный и залоговый договоры. При наличии супруга требуется его нотариальное согласие. Регистрация залога обойдется в 2 МРП, что составляет 7 864 тенге.

Шаг 12. Страхование недвижимости

Обязательное страхование объекта недвижимости составляет около 70 000 тенге в год, если стоимость жилья – 35 млн тенге.

Шаг 13. Перевод средств продавцу

После завершения всех процедур банк осуществляет перевод средств продавцу. Это занимает от 1 до 14 рабочих дней, в зависимости от внутренней обработки в банке.

Дополнительные расходы

Суммарные дополнительные затраты составляют около 150 000 тенге. В них включены оценка недвижимости, услуги нотариуса, госпошлины и страхование. Вся ипотечная сделка, как правило, занимает от 5 до 7 рабочих дней.

После завершения регистрации собственник получает SMS-сообщение с номера 1414 с предложением переоформить коммунальные услуги. Это можно сделать онлайн, всего в один клик.