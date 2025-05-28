В Казахстане бензин может подорожать более чем на 50%: в чем причина

Топливо в республике — самое дешевое в ЕАЭС, но это преимущество может вскоре исчезнуть. Власти намерены постепенно выровнять цены с другими странами Евразийского экономического союза, что означает значительное удорожание бензина, сообщает Lada.kz

Фото: avtovzglyad.ru

Казахстан — лидер по дешевизне топлива в ЕАЭС

На сегодняшний день бензин марки АИ-92 на казахстанских АЗС стоит в среднем 205 тенге за литр — это самый низкий показатель среди стран ЕАЭС. Такая цена сохраняется благодаря:

Административному регулированию ;

Государственным субсидиям, которые поддерживают стоимость на искусственно заниженном уровне.

Однако это приводит к убыточности топливного сектора, что, по мнению экспертов и властей, требует корректировки.

Разрыв в ценах — почти двукратный

Согласно данным за апрель 2025 года, разница в стоимости АИ-92 по странам ЕАЭС выглядит следующим образом (в пересчете на тенге по официальному курсу Нацбанка):

Страна Цена, ₸/литр Армения 646,12 Кыргызстан 386,57 Беларусь 384,50 Россия 337,98 Казахстан 205,00

Даже без учета Армении, где стоимость значительно выше, усредненный показатель по России, Беларуси и Кыргызстану составляет 369,68 тенге. Это на более чем 160 тенге выше текущих казахстанских цен, что соответствует разнице в 80% и более.

Грядущее выравнивание: на сколько вырастет цена?

По мнению экспертов, чтобы достигнуть хотя бы минимального уровня цен среди других членов ЕАЭС, Казахстану придется повысить стоимость АИ-92 минимум на 50–90%. В правительстве подтверждают такие намерения, подчеркивая необходимость:

Снизить нагрузку на бюджет;

Сделать сектор более привлекательным для инвесторов;

Обеспечить устойчивое развитие топливной отрасли.

Повышение цен будет поэтапным

Несмотря на масштаб возможного роста, власти заверяют: резких скачков цен не будет. Корректировка будет проходить поэтапно, чтобы:

Избежать топливного дефицита ;

Предотвратить социальное напряжение ;

Сдержать всплеск инфляции.

Таким образом, удорожание бензина представляется неизбежным — вопрос только в сроках и темпах реализации.