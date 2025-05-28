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28.05.2025, 07:20

В Казахстане бензин может подорожать более чем на 50%: в чем причина

Новости Казахстана 0 6 298

Топливо в республике — самое дешевое в ЕАЭС, но это преимущество может вскоре исчезнуть. Власти намерены постепенно выровнять цены с другими странами Евразийского экономического союза, что означает значительное удорожание бензина, сообщает Lada.kz 

Фото: avtovzglyad.ru
Фото: avtovzglyad.ru

Казахстан — лидер по дешевизне топлива в ЕАЭС

На сегодняшний день бензин марки АИ-92 на казахстанских АЗС стоит в среднем 205 тенге за литр — это самый низкий показатель среди стран ЕАЭС. Такая цена сохраняется благодаря:

  • Административному регулированию;

  • Государственным субсидиям, которые поддерживают стоимость на искусственно заниженном уровне.

Однако это приводит к убыточности топливного сектора, что, по мнению экспертов и властей, требует корректировки.

Разрыв в ценах — почти двукратный

Согласно данным за апрель 2025 года, разница в стоимости АИ-92 по странам ЕАЭС выглядит следующим образом (в пересчете на тенге по официальному курсу Нацбанка):

Страна Цена, ₸/литр
Армения 646,12
Кыргызстан 386,57
Беларусь 384,50
Россия 337,98
Казахстан 205,00

 

Даже без учета Армении, где стоимость значительно выше, усредненный показатель по России, Беларуси и Кыргызстану составляет 369,68 тенге. Это на более чем 160 тенге выше текущих казахстанских цен, что соответствует разнице в 80% и более.

Грядущее выравнивание: на сколько вырастет цена?

По мнению экспертов, чтобы достигнуть хотя бы минимального уровня цен среди других членов ЕАЭС, Казахстану придется повысить стоимость АИ-92 минимум на 50–90%. В правительстве подтверждают такие намерения, подчеркивая необходимость:

  • Снизить нагрузку на бюджет;

  • Сделать сектор более привлекательным для инвесторов;

  • Обеспечить устойчивое развитие топливной отрасли.

Повышение цен будет поэтапным

Несмотря на масштаб возможного роста, власти заверяют: резких скачков цен не будет. Корректировка будет проходить поэтапно, чтобы:

  • Избежать топливного дефицита;

  • Предотвратить социальное напряжение;

  • Сдержать всплеск инфляции.

Таким образом, удорожание бензина представляется неизбежным — вопрос только в сроках и темпах реализации.

 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Правительство от жадности уже не знает что придумать, как с народа последнюю рубаху содрать. Может проще уничтожить всё население и бензин никому не нужен будет. Заодно НДС 16% сделают. Останутся одни начальники и пусть между собой грызутся.
28.05.2025, 03:20
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