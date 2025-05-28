В Казахстане бензин может подорожать более чем на 50%: в чем причина

Топливо в республике — самое дешевое в ЕАЭС, но это преимущество может вскоре исчезнуть. Власти намерены постепенно выровнять цены с другими странами Евразийского экономического союза, что означает значительное удорожание бензина, сообщает Lada.kz
На сегодняшний день бензин марки АИ-92 на казахстанских АЗС стоит в среднем 205 тенге за литр — это самый низкий показатель среди стран ЕАЭС. Такая цена сохраняется благодаря:
Административному регулированию;
Государственным субсидиям, которые поддерживают стоимость на искусственно заниженном уровне.
Однако это приводит к убыточности топливного сектора, что, по мнению экспертов и властей, требует корректировки.
Согласно данным за апрель 2025 года, разница в стоимости АИ-92 по странам ЕАЭС выглядит следующим образом (в пересчете на тенге по официальному курсу Нацбанка):
|Страна
|Цена, ₸/литр
|Армения
|646,12
|Кыргызстан
|386,57
|Беларусь
|384,50
|Россия
|337,98
|Казахстан
|205,00
Даже без учета Армении, где стоимость значительно выше, усредненный показатель по России, Беларуси и Кыргызстану составляет 369,68 тенге. Это на более чем 160 тенге выше текущих казахстанских цен, что соответствует разнице в 80% и более.
По мнению экспертов, чтобы достигнуть хотя бы минимального уровня цен среди других членов ЕАЭС, Казахстану придется повысить стоимость АИ-92 минимум на 50–90%. В правительстве подтверждают такие намерения, подчеркивая необходимость:
Снизить нагрузку на бюджет;
Сделать сектор более привлекательным для инвесторов;
Обеспечить устойчивое развитие топливной отрасли.
Несмотря на масштаб возможного роста, власти заверяют: резких скачков цен не будет. Корректировка будет проходить поэтапно, чтобы:
Избежать топливного дефицита;
Предотвратить социальное напряжение;
Сдержать всплеск инфляции.
Таким образом, удорожание бензина представляется неизбежным — вопрос только в сроках и темпах реализации.
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